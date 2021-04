Cristian Prior retorna em grande estilo ao lado da Jornalista Fe Alves na TVWA

Fernanda Alves além do seu instagram de fofocas “Fe Fala” agora volta pra televisão diariamente

O novo sucesso da TV Walter Abrahão tem nome e sobrenome: Fernanda Alves e Cristian Prior. No ar com o programa “Bate Boca Brasil Cover”, a jornalista e o humoristas são a sensação do momento.

A apresentadora, que há um ano e cinco meses trocou as bancadas dos telejornais para se dedicar exclusivamente ao mundo dos famosos, é a nova aposta da TVWA.

“Faz muito a diferença quando você acorda pela manhã para fazer algo que realmente gosta. Quando recebi a ligação de Luiz Afifi me convidando para estar à frente desse programa, entrei em êxtase. Estar no “Bate Boca Brasil Cover” condiz com minha personalidade e também com minha profissão”, contou.

Ao lado da jornalista, o humorista Evandro Santo, que foi o maior sucesso no programa “Pânico” com seu personagem “Christian Pior”, retomou, em grande estilo. O programa que vai ao ar ao vivo, de sábado a terça, às 23h, já é sucesso nas redes sociais.





E o assunto principal não poderia ser outro: Big Brother Brasil. No centro das atenções, o BBB rende comentários em todo país, e sempre com pautas atuais. “Todo mundo está falando de BBB21, desde os podcasts, streamings, televisão, redes sociais e outras diversas plataformas. Está sim na boca do povo”, comentou Fe Alves.

Além do BBB, o programa também abordará outros realitys, como The Power Couple, A Fazenda e futuramente, a vida dos famosos. Os episódios estão disponíveis no Youtube, no canal da emissora.