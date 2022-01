Cris Arcangeli revela porque prefere namorar homens mais novos

A empresária também aconselha que deve se procurar pessoas inteligentes para ter um relacionamento inteligente

A empresária Cristina Arcangeli foi a entrevistada pela youtuber Cíntia Chagas, em seu canal (youtube.com/CintiaChagass) e falou sobre relacionamentos, revelando que tem uma preferência por homens mais jovens desde sempre.

Arcangeli contou que se deve procurar pessoas inteligentes para ter um relacionamento inteligente, pessoas que não usam a outra como um objeto: “Procurar gente que seja inteligente para ter um relacionamento inteligente. Alguém que quer ter um imbecil do lado como uma bolsa para colocar do lado, depois apoia em outro lugar, como uma espécie de dama de companhia, não serve para mim, porque não vai gostar de mim”, contou.

E após esse grande conselho, e de falar que deixa isso claro nos relacionamentos, especificou que os homens mais novos evidenciam isso: “Eu sempre namorei cara mais novo, a vida inteira. As pessoas mais novas têm uma cabeça mais aberta em relação a isso mesmo. Talvez seja a faixa etária desse cara que a busca dele seja não pensar muito [viver mais]. Me aceita do jeito que eu sou, porque se procura alguém que esteja sempre à disposição essa pessoa não seria eu”, revelou.

Cris também contou, durante a entrevista, sobre sua infância, como se projetou profissionalmente e sobre o apoio dado a violência contra a mulher.

Assista a entrevista completa: