Criptomoedas e NFT acessíveis para todos: empresário Alex Salomão promoverá aulas para jovens da periferia de São Paulo

Workshop será realizado em bairros da zona sul de São Paulo e deve começar em maio do ano que vem

Referência em negócios e investimentos, o empresário Alex Salomão está trabalhando para tirar do papel um projeto voltado a jovens moradores de periferias da capital paulista. A intenção dele é juntar alguns especialistas para promover aulas sobre criptomoedas e NFTs.

Empresário Alex Salomão apresenta projeto que levará conhecimento sobre NFT e criptomoedas para periferia de São Paulo



Apesar de ainda estar em fase de elaboração, a iniciativa deve ocorrer a partir de maio do ano que vem, se prolongando por três meses. As aulas serão aos fins de semana, com exclusividade para alunos do ensino médio da rede pública.

“As criptomoedas estão revolucionando o mercado financeiro. Saber investir é um grande diferencial para progredir na vida”, comenta o empresário.



Segundo Salomão, o objetivo do projeto é preparar os jovens de escola pública para as oportunidades do futuro, com foco em tecnologia.



“Nem todo mundo entendeu o potencial dos NFTs ainda. Isso vai mudar o mercado e a forma como consumimos conteúdo digital. O mundo dos jovens vai mudar bastante, precisamos prepará-los para o futuro”, explica o empresário.

Inicialmente, o público-alvo do projeto são estudantes moradores de três bairros da zona sul de São Paulo: Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís.

Workshop tem previsão de início em maio de 2023 com duração de três meses



“São áreas, historicamente, menos favorecidas. Por isso, serão as primeiras a receber a iniciativa”, ressalta Salomão.

O curso será gratuito. Salomão espera usar o networking que construiu no mundo empresarial para construir o escopo das aulas.

“Estou convidando vários especialistas. Não vai ser um curso qualquer. Os jovens poderão aprender com os melhores”, assegura o empresário.