Criançada ganha restaurante infantil personalizado na Vila Galé Eco Resort de Angra dos Reis

O restaurante Nep é voltado para crianças de 4 a 12 anos

Nada de pratos especiais para as crianças no menu dos adultos, agora a meninada vai ter o seu próprio ambiente no Vila Galé Eco Resort de Angra dos Reis. O novo restaurante se chama Nep e é todo lúdico e personalizado para receber a criançada de 4 a 12 anos de forma mais apropriada e divertida.

Além do Clube e do restaurante Nep, o Vila Galé Eco Resort de Angra conta com uma piscina exclusiva para crianças, parque infantil, baby copa, sala de jogos e muito mais



No novo restaurante do resort, as cadeiras são menores, assim como as mesas, sendo perfeitas para acomodar os baixinhos. O ambiente é todo colorido e criativo para que a criançada possa se divertir enquanto degusta os pratos da gastronomia nacional e internacional. A culinária do local também é especial, pois é preparada sem condimentos industrializados, contando com opções saudáveis e divertidas.

O restaurante Nep Lounge funciona na hora do almoço, das 12h às 14h, lanche, das 15h30 às 16h30, e jantar, das 18h às 20h



“As mesas e cadeiras tiveram altura ajustada para conforto da garotada, além da decoração colorida e tematizada remetendo ao jogo Grande Aventura na Ilha do Nep, que está disponível em nosso site”, explica o gerente geral, Alexandre Magno. Ele revelou também que, durante as refeições, as crianças podem ser surpreendidas com a família de personagens Nep.

A rede de hotéis Vila Galé conta atualmente com 36 unidades hoteleiras: 27 em Portugal e 9 no Brasil, sendo no Rio de Janeiro, Fortaleza, Cumbuco, Salvador, Guarajuba, Pernambuco, Touros, Angra dos Reis e São Paulo



O restaurante Nep Lounge Lounge está localizado junto ao Ateliê do Nep e próximo ao Clube Nep. O espaço tem serviço de buffet ou à la carte ao almoço, das 12h às 14h, lanche, das 15h30 às 16h30, e jantar, das 18h às 20h. Durante festividades, o ambiente terá também ações saborosas, como a Oficina Nep de Ovos de Chocolate, realizada na Páscoa.