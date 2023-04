Criadores digitais de destaque no Brasil se reúnem para compartilhar ideias, histórias e muito mais na VidCon São Paulo

Alana Azevedo, Avós da Razão, Bruna Pimenta, Lumena Aleluia e Ora Thiago São Mais Presenças Confirmadas No Evento Que Reunirá Os Maiores Nomes Da Cultura Digital Em Painéis, Performances, Interações, Meet & Greets E Muito Mais

A VidCon São Paulo acaba de anunciar novas atrações confirmadas para sua primeira edição brasileira. Alana Azevedo, Avós da Razão, Bruna Pimenta, Lumena Aleluia e Ora Thiago agora se juntam aos nomes previamente confirmados para o evento, que acontecerá entre os dias 07 e 09 de julho de 2023 no São Paulo Expo.

A VidCon São Paulo é promovida pela Paramount e pela Dream Factory e tem como objetivo colocar a cultura digital no centro do palco, reunindo os principais criadores digitais do país, inovadores de plataforma e seus fãs.

Alana Azevedo é uma comediante natural de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. Formada em Jornalismo, atualmente se dedica à criação de conteúdo e ao podcast “Helena, o podcast tá pronto”, ao lado da prima, Raíla Azevedo.

As Avós da Razão, por sua vez, são um trio formado por Sonia, Gilda e outra amiga que criaram o canal em 2018. Sonia tem 85 anos, dois filhos, sete netos e dois bisnetos, enquanto Gilda tem 81 anos, dois filhos e três netos. O canal se tornou um sucesso ao trazer uma perspectiva diferente sobre diversos assuntos, sempre com muito humor e bom-humor.

Bruna Pimenta é outra criadora de conteúdo que se destaca por sua abordagem sobre a vida adulta e o autoconhecimento. Formada em Direito, optou por seguir carreira na comunicação e roteirização, criando conteúdos para seu podcast, Instagram e YouTube. Seu lema é “uma vida sem roteiros”, incentivando a busca por uma vida adulta mais autônoma e leve.

Lumena Aleluia é uma baiana que ficou famosa ao participar do programa De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP e também no BBB 21. Hoje, ela é uma influenciadora digital empreendedora, com diversos bordões que a tornaram uma das mais populares nas redes sociais. Além disso, Lumena é DJ, dançarina e roteirista, tendo encontrado na carreira artística um caminho de autoconhecimento e representação de sua identidade regional, racial e de gênero.

Thiago Guimarães é roteirista, videomaker e criador do canal Ora Thiago, onde publica vídeo-ensaios sobre cultura pop, política, filosofia e questões contemporâneas.

Os nomes previamente confirmados incluem: Manu Gavassi, Playhard, Cunhaporanga, Enaldinho, Gustavo Tubarão, Juju Franco, MoriMura, Mr. Poladoful, Sofia Santino, Yarley Ara, Bela Reis, Carla Lemos, Letícia Ribeiro, M.M. Izidoro, Natan Por Aí, Blogueira De Baixa Renda, Cris Guterres, O Brasil Que Deu Certo, Thamirys Marques e Valter Rege e os integrantes do Porta dos Fundos: Antonio Tabet, Ed Gama, Estevam Nabote, Evelyn Castro, Fabio de Luca, João Pimenta e Macla Tenório.

Semanalmente novos nomes que integrarão o lineup da VidCon São Paulo serão anunciados. E, em breve, também será anunciada a programação completa dos painéis.