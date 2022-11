Criador do método revolucionário para jogos de cassino, croupier Igor Business chama atenção de famosos

Através do Bot Million Cassino, o baiano ajuda quem deseja aumentar as chances de ganhos através de metodologia e tecnologia e torna influencers em embaixadores da marca

Natural da capital baiana, Igor Business tem desenvolvido um trabalho de sucesso com jogos de sorte. Sócio-fundador da Croupier Academy, o jovem revolucionou a interação dos apostadores através do Bot Million Cassino, que ajuda quem deseja aumentar as chances de ganhos através de metodologia e tecnologia.

Sua trajetória vem desde cedo, quando, aos 13 anos, começou sua vida profissional na empresa do seu tio. Formado em Publicidade e Propaganda pela UniJorge, Igor Business já viajou para diversos países, que o levou a conhecer alguns cassinos, dentre eles um que, há sete anos, rendeu ao jovem R$3600,00, tendo apostado apenas R$100, despertando seu interesse sobre entender como conseguiu um ganho tão alto.

Com o slogan “não é sorte, é método”, o empresário, que acumula mais de 600 mil seguidores no Instagram, começou a estudar probabilidade matemática para cassinos e desenvolveu, junto a sua mãe, uma metodologia própria, a Croupier Academy, que auxilia jogadores a obterem mais chances de sucesso em suas apostas.

Igor Business também contratou empresas de tecnologia brasileiras e européias que desenvolveram um robô, o Bot Million Cassino. Aplicando o método durante três anos, antes do seu lançamento oficial, o croupier também elaborou um curso que oferece todos os conhecimentos necessários para aumentar a probabilidade de ganhos em jogos de sorte, presenciais e online.

Querido entre famosos

O empresário também possui um ótimo relacionamento com personalidades. Em junho, reuniu um time de influenciadores para representar a Bot Million Cassino em Cancún, no México, dentre eles Lucas Guimarães, Rafa Meny, Franklin Nekinha, Natália Deodato, Sheuba, Jaquesvanier, Rafaela Moreira, Sthefane Matos, Ohana Ingrid, Gregory Kessey, além da sua mãe, Márcia Marques, e sócios.

Lá, os embaixadores da empresa tiveram a oportunidade de observar de perto a desenvoltura de Igor Business durante os jogos no cassino, mostrando que seu método realmente funciona, desde que aplicado da maneira correta.

O croupier comentou sobre a viagem em seu perfil no Instagram: “Uma viagem espetacular, uma parceria incrível e uma sensação maravilhosa de viver esse momento! Assim foi no México, em Cancún, esse paraíso paradisíaco que recebeu nossos embaixadores para cinco dias de festa com muita curtição! Só a Bot Million Cassino em parceria com a Estrela Bet pra fazer isso não é mesmo?”.