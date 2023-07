CRIA: A nova coleção da Riachuelo que celebra a cultura nacional

Riachuelo lança coleção assinada por jovens estilistas vindos das favelas do Brasil, trazendo a vivência das periferias para as passarelas e promovendo a representatividade na moda

No dia 16 de julho, a Riachuelo lançará a coleção CRIA, resultado do desafio “Qual Moda para qual Mundo?”, promovido pelo Instituto Casa dos Criadores com o apoio do Instituto Riachuelo. A coleção é assinada por cinco talentosos estilistas brasileiros: Fernanda Lima, Francceska Jovito, Gabrielle Silva, Geremias Marins e Hector Luquini.

CRIA: A coleção de moda que une propósito e representatividade

Essa nova geração de criativos traz suas vivências nas favelas brasileiras como inspiração para cada peça da coleção, que vai além da expressão individual e busca representatividade, comunidade e pertencimento. Com um mood streetwear, a coleção CRIA transborda atitude e conta histórias da cultura dos subúrbios através da moda.

Moda com propósito: Riachuelo e estilistas periféricos se unem na coleção CRIA

A coleção apresenta uma variedade de peças, incluindo camisetas oversized, moletons, calças cargo e wide leg, croppeds, coletes, macacões, parkas, jaquetas e vestidos. Essas roupas têm em comum a versatilidade e o conforto, além de proporem a ruptura de gênero e valorizarem um estilo urbano com estética visual periférica.

Moda inclusiva que valoriza a diversidade e a sustentabilidade

As tendências e o estilo das ruas são traduzidos nos looks da coleção, que privilegia uma cartela de cores composta por preto e branco, terracota e bege. Essas cores remetem às estruturas da arquitetura dos subúrbios e se desdobram em estampas inspiradas no grafite e nas molduras urbanas. Um dos destaques é a estampa “origens”, presente em um vestido e em uma blusa de tule, que traz inúmeras gírias e frases verbalizadas nas ruas das periferias e cidades do país.

Além do compromisso com a moda consciente, a coleção CRIA também valoriza o meio ambiente. As peças são confeccionadas na fábrica da Riachuelo em Natal, no Rio Grande do Norte, a Guararapes, que utiliza 100% de energia renovável. Além disso, a coleção prioriza o reaproveitamento de tecidos e aviamentos que estavam no estoque da marca, evitando o tingimento e estampas digitais e reduzindo assim o impacto ambiental.

A campanha de lançamento da coleção traz os cinco estilistas como protagonistas dos filmetes e fotos, retratando a collab em um cenário industrial e urbano, que reflete a complementaridade da coleção com o ambiente das cidades. A proposta é unir todas as regiões do país em uma fusão que celebra a essência da cultura nacional.

A coleção CRIA será lançada oficialmente no dia 16 de julho, encerrando a 52ª edição da semana de moda Casa dos Criadores. A partir do dia 17 de julho, as peças estarão disponíveis em lojas selecionadas e no e-commerce da Riachuelo. A CRIA é mais do que uma coleção de moda, é um manifesto de inclusão, diversidade e expressão cultural, que reforça a importância da moda como forma de transmitir ideais e promover mudanças sociais.