Craque Cristiano Ronaldo grava campanha de luxo com FG Empreendimentos em SC

Astro do futebol se junta à FG Empreendimentos para projetos imobiliários exclusivos

A família do craque Cristiano Ronaldo, composta pela mãe, Dolores Aveiro, e pela irmã, Kátia Aveiro, protagoniza a mais recente campanha publicitária da FG Empreendimentos, uma das maiores construtoras do país. Reconhecida por sua expertise em inovação e tecnologia aplicada ao mercado de empreendimentos de alto padrão, bem como por sua solidez e credibilidade, a FG Empreendimentos firma parceria com a família Aveiro em uma iniciativa que promete se destacar.

FranciscoGraciola, CristianoRonaldo, JeanGraciola e KatiaAveiro

O anúncio da colaboração entre a família Aveiro e a FG Empreendimentos foi realizado na noite deste domingo, 23 de julho, com a estreia da campanha na TV em mídia nacional. A amizade de longa data entre as famílias Graciola e Aveiro foi fortalecida desde 2021, com interesses e propósitos em comum. Isso culminou no desejo da família Aveiro de investir no litoral catarinense, especialmente em Balneário Camboriú.

FG Empreendimentos e Família Aveiro apostam em Balneário Camboriú para investimentos

Jean Graciola, co-fundador e presidente da FG Empreendimentos, destaca a convergência de valores que tornou a parceria ainda mais forte: “Compartilhamos respeito, valorização humana e prezamos por valores familiares. Desta vivência, do exponencial crescimento de Balneário Camboriú e da notoriedade do destino também internacionalmente, consolida-se o desejo da família Aveiro em investir na cidade, unir nossas marcas e assim criarmos a campanha FG e Família Aveiro.”

Família do craque Cristiano Ronaldo, composta pela mãe, Dolores Aveiro, e pela irmã, Kátia Aveiro, protagoniza a mais recente campanha publicitária da FG Empreendimentos

A campanha publicitária foi gravada em Balneário Camboriú, com a participação de Dolores e Kátia Aveiro, e também na Europa, com o astro Cristiano Ronaldo. Além dos anúncios televisivos, a campanha terá forte presença offline e online, com frontlights, outdoors, busdoors, anúncios para jornais e revistas, painéis de led e produção para o ambiente digital. Além disso, estão planejadas ações de relacionamento com a comunidade.

FranciscoGraciola, CristianoRonaldo e JeanGraciola

O presidente da FG Empreendimentos, Jean Graciola, confirma que a família Aveiro terá endereços na cidade catarinense, incluindo projetos residenciais e comerciais. Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo e responsável pelos investimentos no Brasil, reforça a relação de amizade entre as famílias e a busca por novas opções de investimentos: “Além de novos endereços residenciais, também projetamos para Balneário Camboriú nosso novo endereço para mais um projeto comercial da família.”

Balneário Camboriú figura como o metro quadrado imobiliário mais valorizado do Brasil, de acordo com o índice FipeZap, que avalia 50 cidades no país. O crescimento e a valorização do mercado imobiliário em Santa Catarina têm sido impulsionados pelo sucesso da cidade litorânea.

A FG Empreendimentos tem um histórico de parcerias de sucesso com personalidades renomadas, como a atriz Sharon Stone em campanhas anteriores. Agora, a construtora aposta na visibilidade e prestígio da família Aveiro para continuar projetando a companhia e Balneário Camboriú para o mundo.

O astro do futebol, Cristiano Ronaldo, expressa seus votos de sucesso aos investimentos em Balneário Camboriú no vídeo da campanha. A parceria entre a família Aveiro e a FG Empreendimentos promete não apenas impulsionar o mercado imobiliário na região, mas também unir valores e propósitos que tornam essa colaboração ainda mais especial.