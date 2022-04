Cozinha da Mantiqueira realiza o Festival do Pinhão 2022

Para todos os gostos e bolsos, o evento acontece entre os dias 15 de abril e 29 de maio e reúne renomados restaurantes de Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal

De 15 de abril a 29 de maio, Campos do Jordão e Santo Antonio do Pinhal recebem o Festival do Pinhão 2022, evento capitaneado pela Cozinha da Mantiqueira e referência no preparo e aproveitamento da semente.

Com cerca de 20 restaurantes e bares, o Festival apresenta cardápios criteriosamente elaborados com pinhão, e ainda proporciona ao turista uma experiência gastronômica rica nos sabores da Mantiqueira – O pinhão é o símbolo da chegada do outono com suas cores deslumbrantes e o início do frio na região. Nesse período é comum ver a população celebrando a chegada da semente em frente aos fogões a lenha, lareiras e até nas tradicionais sapecadas – Explica Anderson Oliveira, presidente da Associação Cozinha da Mantiqueira –

Divulgação: Cozinha da Mantiqueira – Quirera (canjiquinha) com truta, pinhão e camarões Divulgação: Dona Chica

O pinhão hoje é fonte de renda para a população que empreende com a venda direta para turistas, restaurantes e artesãos. A semente para nós é o retrato de uma gastronomia moderna e sustentável, que valoriza a sazonalidade dos alimentos e ainda privilegia o que é da região.

Elaborado para atender todos os gostos e bolsos, a edição deste ano do Festival do Pinhão conta com um simpático esquilo de pelúcia como mascote, que estará disponível nos estabelecimentos, tanto para compra como também como brinde.

Confira os destaques desta edição:

Bar Vemaguet

Truta com corte borboleta, arroz e farofa de pinhão (R$49,90)

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 140 – Capivari, Campos do Jordão. Mais informações: (12) 3663-3239

Bella Vista Restaurante

Fetuccini na manteiga de sálvia e truta defumada com pinhão (R$ 89,00)

Endereço: Alameda Pérolas, 182 – Morro do Elefante – Campos do Jordão. Mais informações: (12) 99705-2246

Capivari Restaurante

Truta grelhada com farofa de pinhão perfumada com ervas finas e arroz preto. (R$ 68,90)

Endereço: Av. Dr. Antônio Nicola Padula, 270 – J Elizabete, Campos do Jordão. Mais informações: (12) 3663-4612

Cervejaria Vemaguet 67

Risoto de Parmesão com medalhão de filé mignon grelhado ao molho de cerveja bock com pinhão (R$ 98,00)

Endereço: Av. Dr. Vitor Godinho, 206 – Vila Capivari – Campos do Jordão

Dona Chica

Quirera (canjiquinha) com truta, pinhão e camarões (R$ 147,00)

Endereço: Av. Pedro Paulo, s/n – Horto Florestal, Campos do Jordão. Mais informações: (12) 99731-3953

Mignon Suíno à escandinava com pinhões Divulgação: Donna Pinha

Donna Pinha

Mignon Suíno à escandinava com pinhões (R$ 89,80)

Endereço: Antônio Joaquim de Oliveira 647 Centro – Santo Antônio do Pinhal – Mais informações: (12) 3666-2669

Elio Cucina

Filé de truta grelhado com crosta de pinhão acompanhado de purê de banana (R$ 110,00)

Endereço: Av. Pedro Paulo, 4755 – Descansópolis, Campos do Jordão – SP.

Telefone: (12) 99663-8888

Filé de truta grelhado com crosta de pinhão acompanhado de purê de banana Divulgação: Élio Cucina

Esquina do Djalma

Galinhada feita com arroz pérola guarnecido com quiabo, pimentão, coentro, cebola, tomate, galinha caipira e pinhão (R$ 83,00)

Endereço: Esquina da Djalma Forjaz e Macedo Soares – Campos do Jordão

La Gália

Stinco de leitão com risoto de pinhão (serve 02 pessoas) – R$ 118,00

Endereço: Av. Macedo Soares, 340 – Capivari, Campos do Jordão. Mais informações: (12) 3663-2993

Le Foyer

Filet de truta com arroz e pinhão (R$128,00)

Endereço: R. Dr. José Cássio Macedo Soares, 100 – Vila Everest, Campos do Jordão – Telefone: (12) 3663-1444

Matterhorn

Raclete com pinhão – Queijo raclete em fatias, seleção de frios, picles, pinhões, tomate cereja, batata rústica cozida e recheada com manteiga, ervas e pinhões. Serve 2 pessoas (R$ 265,00)

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 93 – loja 18 – Capivari – Campos do Jordão. Mais informações (012) 3663 1841

Risoto de gorgonzola com pinhão caramelizado, filé mignon com crosta de farinha panko e chips de mandioquinha com alho poró – Divulgação: Mercearia Campos

Mercearia Campos

Risoto de gorgonzola com pinhão caramelizado, filé mignon com crosta de farinha panko e chips de mandioquinha com alho poró (R$ 92,00)

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 130 – Campos do Jordão. Mais informações (012) 3663 6464

Moringa

Ravioli de queijo Santa Brigite ao molho de abóbora com pinhão e farofinha crocante de pão com semente (R$ 45,00)

Endereço: Av. Emílio Ribas, 478 – Capivari, Campos do Jordão. Mais informações (012) 99641-2787

Massa grano duro recheada com ricota, espinafre e pinhão. Regada ao molho bechamel gratinada ao forno e finalizada com nozes e pinhões. Serve 2 pessoas. (R$ 156,00)

Nonna Mimi

Endereço: Av. Dr. Januário Miraglia, 2438 – V Telma, Campos do Jordão – SP

Mais informações: (12) 3662-3522

Playpub

Costelinha Suína marinada a cerveja Campos do Jordão sabor Pinhão, barbecue de goiabada e gravetos de polenta frita (R$ 90,80)