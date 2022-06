Costa lança promoção de 2º hospede grátis para cruzeiro de travessia Itália Brasil na estreia do Navio Costa Firenze

Cruzeiro vai sair de Gênova, na Itália no dia 28 de novembro de 2022, passar pela França e Espanha até alcançar destinos brasileiros para o desembarque em Santos em 16 de dezembro

A companhia marítima Costa Cruzeiros divulgou uma promoção que oferece gratuidade na tarifa marítima do segundo hóspede para a viagem de travessia Itália-Brasil a bordo do Costa Firenze, navio que estreia na América do Sul como o maior já operado pela Costa na região.

Na Europa, o Costa Firenze vai visitar Cádiz e de St. Cruz de Tenerife, e depois, seguirá pelo Atlântico até alcançar destinos brasileiros, e o porto de Santos para o desembarque no dia 16 de dezembro de 2022



A promoção já está em vigor e é válida para as reservas feitas em cabines duplas internas, externas e com varanda nas tarifas My Cruise e Premium, até o dia 22 de junho de 2022. A gratuidade na tarifa marítima do 2º hóspede também se aplica a todos os sócios CJ Club, programa de fidelidade da Costa.

O embarque para o cruzeiro completo da travessia Itália-Brasil do Costa Firenze acontece em Gênova, no dia 28 de novembro. No entanto, também é possível embarcar em Marselha, no dia 29 ou em Barcelona, no dia 30 de novembro de 2022.

Além disso, os viajantes poderão degustar os melhores vinhos da região de Florença no Frescobaldi Wine Experience, além das pizzas e sorvetes artesanais produzidos diariamente na Pizzeria Pummid’Oro e na Gelateria Amarillo



Na Europa, o Costa Firenze vai visitar Cádiz e de St. Cruz de Tenerife, e depois, seguirá pelo Atlântico até alcançar destinos brasileiros, e o porto de Santos para o desembarque no dia 16 de dezembro de 2022.

Ao longo do cruzeiro, o hóspede poderá desfrutar de toda a estrutura, entretenimento, gastronomia e hospitalidade do Costa Firenze, cujo design é inspirado na cidade italiana de Florença. São inúmeras as atividades de lazer e diversão. No navio tem um parque aquático com três toboáguas, um parque de aventuras com trilhas suspensas sobre o mar e cassino até espaços ao ar livre para apreciar o pôr do sol acompanhado por um drinque e áreas para simplesmente relaxar como o spa Solemio.

O cruzeiro de travessia Itália-Brasil do Costa Firenze pode ser comprado em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito pelo site da Costa Cruzeiros, e também no portal CostaExtra, exclusivo para as agências de viagens



Além disso, os viajantes poderão degustar os melhores vinhos da região de Florença no Frescobaldi Wine Experience, além das pizzas e sorvetes artesanais produzidos diariamente na Pizzeria Pummid’Oro e na Gelateria Amarillo.



Com 13 restaurantes, a alta gastronomia é destaque no Costa Firenze. Além de experimentar pratos mediterrâneos criados exclusivamente para a Costa pelos chefs internacionais Bruno Barbieri, Hèlène Darroze e Ángel Leòn que, juntos somam 16 estrelas Michelin, o hóspede terá à disposição o melhor da cozinha asiática e oriental nos restaurantes Teppanyaki, Sushino, Hot Pot e Dim Sum.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A promoção já está em vigor e é válida para as reservas feitas em cabines duplas internas, externas e com varanda nas tarifas My Cruise e Premium, até o dia 22 de junho de 2022



“Com o desconto de 100% na tarifa marítima do segundo hóspede e a condição de parcelamento em até 12 vezes, oferecemos ao mercado brasileiro uma oportunidade única de viver experiências inesquecíveis na Europa e no Brasil a bordo do Costa Firenze”, destaca Ruy Ribeiro, diretor Comercial da Costa Cruzeiros.

Ao longo do cruzeiro, o hóspede poderá desfrutar de toda a estrutura, entretenimento, gastronomia e hospitalidade do Costa Firenze, cujo design é inspirado na cidade italiana de Florença



O cruzeiro de travessia Itália-Brasil do Costa Firenze pode ser comprado em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito pelo site da Costa Cruzeiros, e também no portal CostaExtra, exclusivo para as agências de viagens.