Costa Firenze estreia na América do Sul na temporada 2022/2023

O Costa Firenze fará cruzeiros pelo Nordeste brasileiro, com embarques em Santos e Salvador

O navio Costa Firenze, inaugurado pela Costa Cruzeiros no ano passado, fará sua estreia na América do Sul na temporada 2022/2023. Inspirado na beleza do renascimento florentino, o Costa Firenze irá navegar pelo Nordeste brasileiro em substituição ao Costa Toscana.

Diante das incertezas e do grande impacto que os recentes acontecimentos no mundo têm provocado no mercado energético, a Costa decidiu garantir a vinda de três navios na América do Sul, trazendo o novo Costa Firenze no lugar do Costa Toscana, navio que seria movido a GNL (Gás Natural Liquefeito), fonte de energia que só poderia ser fornecida por meio de operações internacionais.



Com mais de 2.100 cabines e 135 mil toneladas, o Costa Firenze será o maior navio da história da companhia a vir para a América do Sul e fará cruzeiros de sete noites pela Bahia (Salvador e Ilhéus) com embarques em Santos e Salvador, entre dezembro de 2022 e abril de 2023. O navio também receberá a 18ª edição do cruzeiro temático Dançando a Bordo, com partida de Santos no dia 12 de março de 2023.

Piazza Della Signoria do navio Costa Firenze

Área de mini golfe do navio Costa Firenze

Giardino del Fiore do navio Costa Firenze

O Costa Firenze combina uma série de soluções projetadas especialmente para famílias e casais, entre elas um parque aquático com três toboáguas e um parque de aventura, onde os hóspedes podem ficar suspensos sobre o mar entre pontes e plataformas. Há ainda o Spa Solemio com vista para o mar, quatro piscinas e hidromassagens, uma quadra poliesportiva, um campo de minigolfe e cassino.

O design interior do navio é inspirado na cidade de Florença, na Itália, e sua oferta gastronômica é ampla e diversificada. São 13 restaurantes e sete bares, incluindo a Fiorentina Steak House para a degustação de deliciosas carnes italianas, e a experiência de vinho Frescobaldi, que reúne os melhores vinhos das regiões italianas. Enquanto o restaurante Teppanyaki serve pratos de peixes, carnes e vegetais, preparados na hora, o Sushino é inteiramente dedicado à culinária japonesa. Para férias em família, há também a Pizzeria Pummid’Oro e a Gelateria Amarillo, com sorvete artesanal italiano feito a bordo todos os dias com ingredientes orgânicos.



Temporada 2022/2023

Além de receber uma temporada completa do navio Costa Firenze, a Costa Cruzeiros terá mais dois navios operando roteiros regulares na América do Sul. O Costa Favolosa será dedicado à região do Rio da Prata, com Santos e Itajaí (SC) como portos de embarque. Entre dezembro de 2022 e abril de 2023, o navio faz viagens de sete noites, visitando Montevidéu (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina) e minicruzeiros, de três, quatro e cinco noites, percorrendo as cidades turísticas de Balneário Camboriú, Ilha Grande, Porto Belo e Ilhabela.



Cabine externa Costa Firenze

Lounge Della Moda Outside, Costa Firenze

Restaurante Steak House, Costa Firenze

O Costa Favolosa tem 1.508 cabines, um centro de bem-estar com academia, termas, talassoterapia, salas de tratamento, sauna, e solarium de raios UVA, nove piscinas e hidromassagens, seis restaurantes, 12 bares, teatro, toboágua, cassino, quadra poliesportiva e o Squok Club para as crianças.

Com embarque no Rio de Janeiro, o Costa Fortuna oferecerá cruzeiros com duração de oito noites. Os roteiros passam por Búzios, Ilhabela, Ilha Grande, além de Buenos Aires e Montevidéu. No dia 31 de dezembro de 2022, o navio estará na praia de Copacabana para o espetáculo dos fogos de Ano Novo. Com 1358 cabines, o Costa Fortuna conta com cassino, discoteca, teatro, cinco restaurantes, dez bares e nove piscinas e hidromassagens.