Costa Cruzeiros realiza coquetel especial para autoridades portuárias e agências de viagens no Consulado Geral da Itália, no Rio de Janeiro

O evento no Rio de Janeiro integra a série de iniciativas que a Costa realiza desde maio para promover sua temporada 2022/2023 na América do Sul, a maior dos últimos 10 anos

A Costa Cruzeiros promoveu na noite desta terça-feira (14) um coquetel especial no Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro. O Terraço Belvedere, no último andar do Consulado e com vista privilegiada para a cidade maravilhosa, recebeu mais de 60 convidados, entre autoridades portuárias e agências de viagens.



Almirante Laranjeira, ao centro, Dario Rustico à direita e Renê Hermann, ambos da Costa Cruzeiros. Foto divulgação. Catia Serpa, Marine Services Manager – ISS Brazil com Dario Rustico e Renê Hermann, da Costa Cruzeiros. Foto divulgação.

Dario Rustico, presidente executivo da Costa Cruzeiros para América do Sul e Central; Renê Hermann, presidente institucional e Ruy Ribeiro, diretor Comercial da Costa Cruzeiros, foram os anfitriões da noite. Além de agentes de viagens, representantes da Polícia Federal, da Praticagem do Rio de Janeiro, do SindaRio (Sindicato das Agências de Navegação Marítima e Atividades Afins do Estado do Rio de Janeiro) e autoridades portuárias como o Almirante Francisco Antônio de Magalhães Laranjeira, Diretor Presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro, estiveram presentes Luiz Antonio Strauss, presidente da ABAV – RJ, e a diretora de Marketing da Riotur, Fabiana Misse.



Francesca Menegon, do Consulado da Itália no Rio, Leila Melo e Dario Rustico, da Costa Cruzeiros e Fabiana Misse, da Riotur. Foto divulgação. Ao centro Luiz Strauss, presidente da Abav Rio, com Dario Rustico e Renê Hermann, da Costa Cruzeiro. Foto divulgação.

O evento no Rio de Janeiro integra a série de iniciativas que a Costa realiza desde maio para promover sua temporada 2022/2023 na América do Sul, a maior dos últimos 10 anos.

Foto geral do evento realizado no Terraço Belvedere, do Consulado Geral da Itália, no Rio de Janeiro. Foto divulgação. Dario Rustico e Renê Hermann, da Costa Cruzeiros, durante evento com profissionais de turismo no Consulado Geral da Itália, no Rio. Foto divulgação.

A companhia irá operar três navios na região. São eles: Costa Firenze, que faz sua estreia na América do Sul e tem capacidade para mais de 5.200 hóspedes; o Costa Favolosa e o Costa Fortuna, que terá embarques regulares do Rio de Janeiro para cruzeiros de oito noites por Búzios, Ilhabela, Ilha Grande, além de Buenos Aires e Montevidéu entre dezembro de 2022 e abril de 2023.