Cosentino e CASACOR São Paulo destacam 8 cozinhas inovadoras e encantadoras

As cozinhas escolhidas têm a inovação, beleza, design e tecnologia dos produtos Silestone®️ e Dekton®️

Quem ama arquitetura pode comemorar, pois a CASACOR São Paulo já tem data para acontecer: entre 5 de julho e 11 de setembro, no mezanino do complexo do Conjunto Nacional. Enquanto o evento mais esperado da área não chega, a Cosentino, presente nas últimas edições do evento, selecionou 8 cozinhas inesquecíveis que encantaram os visitantes da mostra.

Érica Salguero

Em uma cozinha gourmet de 53m², a arquiteta levou inspirações industriais. O design foi feito no ano de 2017 com um visual urbano e descolado, contando com mistura de cores neutras. O resultado de tudo foi um ambiente amplo e funcional. Para compor o espaço, Érica usou o Dekton®️ Keon nas bancadas para contribuir com esse clima.

O espaço trazia cores neutras, como preto, cinza e marrom, que fizeram toda a diferença (Erica Salguero – CASACOR São Paulo 2017)

João Armentano

O arquiteto voltou com tudo à mostra no ano de 2018, assinando um projeto de 300m² da Villa Olívio Todeschini. Na época, ele planejou uma casa tão inovadora que poderia ser habitada nos dias de hoje ou até nas próximas décadas. João escolheu Dekton®️ Zenith para o piso e bancada da cozinha.

(João Armentano – CASACOR São Paulo 2018)

Paola Ribeiro

A Casa Terra foi criada em 2018 com Dekton®️ Kelya, que evidenciou a beleza da superfície na bancada do luxuoso espaço de 160m² distribuídos em cozinha gourmet, living, jantar e terraço com jardim.

(Paola Ribeiro – CASACOR São Paulo 2018)

Dado Castello Branco

O arquiteto apostou no conceito urbano para criar a Casa do Relógio, em 2018, de 283m². O espaço foi inspirado nas townhouses londrinas e fez muito sucesso entre os visitantes da mostra. O ambiente contou com superfície ultracompacta Dekton, na cor Opera, no revestimento de toda a marcenaria do espaço, como portas e gavetas, além da bancada da cozinha.

O ambiente foi inspirado nas townhouses londrinas (Dado Castello Branco – CASACOR São Paulo 2018)

WM Arquitetura

Já em 2019, foi a vez das arquitetas e sócias Anete Weber e Rafaella Marques, da WM Arquitetura, encantarem o público com o projeto Living Gourmet. Elas fizeram um espaço amplo e arrojado de 95m², que contou com soluções práticas e sustentáveis. Na bancada da cozinha, foram usados produtos Dekton, da linha industrial, nas cores Trilium e Keranium.

O espaço conta com soluções que aliavam praticidade e sustentabilidade para contemplar o living, hall, área gourmet e lounge (WM Arquitetura – CASACOR São Paulo 2019)

Denise Barreto

Quem também se destacou em 2019 foi o Atelier do Morar, de Denise Barreto, que evidenciou a ligação com a arte, trazendo um mosaico espacial de cores e texturas. O design super contemporâneo contou com o Silestone®️ Brooklyn na bancada da cozinha gourmet.

(Denise Barreto – CASACOR São Paulo 2019)

Marcelo Diniz e Mateus Leopoldo Finzetto

Já mais recente, em 2021, dois arquitetos foram destaques inovadores com o Silestone®️ Cincel Grey em composição com o Dekton®️ Soke na produção da bancada. Embutida na estrutura, uma mesa oferecia duas possibilidades de uso: como prancha de apoio para um receber informal e mesa convencional quando aberta.

A ilha central foi quem direcionou todo o projeto (Marcelo Diniz e Mateus Leopoldo Finzetto – CASACOR São Paulo 2021)

Melina Romano

Também em 2021, os visitantes se encantaram com a Casa Alma Duratex, um projeto de 160m² com conceitos de slowness, well-being e soulful. O imóvel contou com texturas, aconchego e muito minimalismo. Melina usou o Dekton®️ Lunar, uma reinterpretação do cimento convencional inspirada pela estética industrial, para a bancada da cozinha.

A estrutura sutil da superfície sobre uma base branca faz de Lunar uma cor tendência (Melina Romano – CASACOR São Paulo 2021)