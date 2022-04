Cosentino e CASACOR: relembre os ambientes que marcaram esta parceria nos últimos anos

Celebrando 5 anos de parceria com a mostra, a Cosentino estará presente nessa edição com um ambiente exclusivo

No ano em que completa 35 anos, a CASACOR, maior experiência do viver das Américas, leva a edição comemorativa de sua principal mostra para o coração de São Paulo: o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista.

Celebrando 5 anos de parceria com a mostra, a Cosentino, multinacional líder na produção e distribuição de superfícies inovadoras e sustentáveis para o mundo da arquitetura e do design, estará presente nessa edição com um ambiente exclusivo

Um dos mais importantes marcos arquitetônicos da cidade, que foi projetado há 63 anos pelo arquiteto David Libeskind. Prevista para acontecer entre 05 de julho e 11 de setembro, a CASACOR São Paulo vai ocupar o mezanino do complexo, com seus brises inesquecíveis, e o terraço aberto, que já abrigou o restaurante Fasano.

Celebrando 5 anos de parceria com a mostra, a Cosentino, multinacional líder na produção e distribuição de superfícies inovadoras e sustentáveis para o mundo da arquitetura e do design, estará presente nessa edição com um ambiente exclusivo, onde destacará os últimos lançamentos das marcas Silestone®, Dekton® e Sensa®. Mas, enquanto julho não chega, que tal relembrar os ambientes que marcaram, até então, essa parceria baseada em inovação, beleza, design e tecnologia?

Destaque em 2017, a Casa Cosmopolita, assinada pela arquiteta carioca Paola Ribeiro, prezava pela sofisticação e integração dos espaços em seus 160m². Sem perder de vista o aconchego, Paola elegeu os produtos Dekton® numa paleta de tons claros e inspirados nos elementos naturais.

Casa Cosmopolita – Paola Ribeiro – CASACOR São Paulo 2017

Em 2018, o projeto da Casa Cosentino marcou a volta da arquiteta Débora Aguiar à mostra. Com 1.100 metros quadrados, o espaço foi o maior ambiente da edição e trouxe como proposta uma casa completa e integrada, voltada para o convívio familiar e para a área externa. Em todos os espaços, Dekton® e Silestone® foram reverenciados em várias cores e modelos.

Casa Cosentino – Débora Aguiar – CASACOR São Paulo 2018

Na 33ª edição da CASACOR São Paulo, realizada em 2019, foi a vez da arquiteta Marília Pelegrini mostrar que é possível transformar contêineres com estruturas metálicas modulares em uma casa moderna, funcional e, principalmente, acolhedora. Em seu projeto, denominado Casa Contêiner Cosentino, dois contêineres foram acoplados para dar vida a uma casa de 60m², que contava com living, cozinha e lavanderia integrados, além de uma suíte com um banheiro incrivelmente confortável. Os ambientes foram tomados por tons de branco, clima minimalista e peças de grandes designers, como Oki Sato, que trouxeram uma sofisticação surpreendente para o espaço.

Casa Contêiner Cosentino – Marília Pelegrini – CASACOR São Paulo 2019

Em 2020, a Cosentino participou do Janelas CASACOR São Paulo. O projeto, realizado pela CASACOR, foi criado como uma resposta à pandemia, trazendo um novo formato e uma nova forma de levar o trabalho de 34 anos da mostra a um público maior. Em parceria com diversos arquitetos, a Cosentino esteve presente com seus produtos em oito espaços assinados, entre outros, por João Armentano, Roberto Migotto e Brunette Fraccaroli.

Janelas CASACOR 2020 – João Armentano

Na última edição da CASACOR São Paulo, realizada no Parque Mirante, anexo ao Allianz Parque, a Cosentino esteve presente em 10 projetos apresentando soluções que trouxeram como destaque a tecnologia, sustentabilidade, cores, versatilidade e inovação dos seus produtos. Foram destaques os ambientesassinados pelos arquitetos Carlos Carvalho, Rodrigo Beze e Caio Carvalho, do Studio Ro+ca, Guto Requena, Léo Shehtmann, Débora Aguiar eMelina Romano.