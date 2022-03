Corridas focadas em inclusão social ganham novo sentido: por que as marcas estão atentas?

O isolamento social despertou a consciência em um novo público preocupado com temas como saúde, bem-estar e, também, a inclusão de pessoas com deficiência física

Durante a pandemia da COVID-19, mais pessoas aderiram à prática esportiva, enquanto as já praticantes buscam meios de continuar correndo de forma segura. Estes dois públicos têm algo em comum: a causa. O isolamento social despertou a consciência em um novo público preocupado com temas como saúde, bem-estar e, também, a inclusão de pessoas com deficiência física.

Se por um lado um grupo busca durante a pandemia mudanças de hábito, quem tinha o hábito antes da pandemia, procurou meios de manter o esporte para não favorecer o sedentarismo e externou o interesse em corridas que discutem temas urgentes como a diversidade em suas diferentes nuances.

Por outro lado, atentas e sensíveis ao motivo que atrai o “novo corredor”, as marcas também se aproximaram das corridas e o posicionamento destas, nesse formato de evento, estimula a credibilidade, pois o “novo normal” deu mais destaque para as empresas engajadas que acreditam e investem em responsabilidade social, o conceito ESG em sua abrangência. O formato ‘corrida versus reflexão’ não é novo, mas o número de novos adeptos chama atenção, na última Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos- Ano VIII a expectativa era de 15 mil inscritos, a estimativa é que 18 mil corredores compareceram no evento.

Com o avanço da vacinação em São Paulo, e a flexibilização do uso de máscaras, aumentou a avidez pela atividade, a velocidade com que as inscrições aconteciam estavam mais baixas e lentas, contudo, houve um aquecimento na procura e adesão de inscrições e o percentual de novos corredores é de 20 %.

Para o diretor de relações institucionais e compliance da Valgroup, “O cuidado com o meio ambiente, com a sociedade e com as boas práticas no que diz respeito à transparência e ética são base para a construção de um futuro melhor para as novas gerações. Por isso, fazemos questão de participar de eventos relevantes como a “Corrida e Caminhada pela Inclusão” promovida pelo Instituto Olga Kos, que traz em seus princípios e atuações, o comprometimento com a causa de inclusão e respeito à diversidade.”

Já a gerente de experiência do colaborador e ESG do Boa Vista, também apoiador da Corrida e Caminhada pela Inclusão Ano VIII considera que: “O Boa Vista tem como propósito gerar impacto positivo na vida de pessoas, organizações e na economia brasileira a partir da inteligência analítica. E temos a consciência, que para gerar este impacto com os nossos produtos, precisamos apoiar no desenvolvimento de uma sociedade equilibrada, diversa e equalitária. Por isso, estar junto com o Instituto Olga Kos na Corrida e Caminhada pela Inclusão, pela primeira vez, nos traz um imenso orgulho de estar contribuindo e transmitindo a mensagem de inclusão e respeito as pessoas com deficiência.”

Vejas a relação de empresas que patrocinaram o evento: Boa Vista serviços s/a, Bradesco, Jonhson & Johnson, Mapfre, Deutsche Bank, Valgroup, Cm Hospitalar/ Cremer, Flexicotton Industria e Comercio. Biogentrix Importação e Exportação Ltda, Bvogene Comercio de Produtos.



O Instituto Olga Kos já anunciou a data do nova Corrida

A VII Inclusão a Toda Prova será no mês de julho de 2022. Em 10/07, domingo, milhares de corredores e caminhantes se reunirão diante do obelisco do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, ponto inicial e final de percursos de 6,1 km e 10 km da sétima edição da Corrida e Caminhada Inclusão a Toda Prova, que até então só ocorria em dezembro. A oitava edição continua prevista para 04/12/2022, um dia após o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. As inscrições serão baratas – graças à Lei de Incentivo ao Esporte – e estarão abertas “a partir das 16h” de 28 de março de 2022, segunda-feira, sendo efetuadas por intermédio do site Ticket Sports.