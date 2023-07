Corretor Samuel Ribeiro apresenta mansão luxuosa em Campinas por 24 milhões

Uma verdadeira obra-prima da arquitetura e do luxo está disponível para venda em Campinas. O corretor de imóveis Samuel Ribeiro mostra ao público, detalhes da mansão no alto do Taquaral, uma residência espetacular que oferece o máximo em conforto e sofisticação

A nada menos que maravilhosa mansão está localizada no bairro Taquaral, uma construção imponente que foi erguida em um grande terreno de mais de 5215m², com uma construção impressionante de 1786m². A residência de alto padrão promete proporcionar uma experiência de vida verdadeiramente luxuosa nos mais diferentes e requintados ambientes.

Samuel Ribeiro é corretor de imóveis de alto padrão em Campinas



Quem conduz os internautas e interessados ao tour pela propriedade é o corretor de Imóveis Samuel Ribeiro, conhecido por humanizar os negócios milionários em que atua e por fazer os vídeos mais realistas do mercado. No passeio de 40 minutos que parecem durar muito menos, é possível acompanhá-lo por todos os ambientes da mansão, com atenção para cada cm³. Cada espaço minuciosamente detalhado no vídeo é um convite para conhecer o próximo.



O corretor mostra que os visitantes serão recebidos em um espaçoso living, projetado para acomodar diversos ambientes e criar uma atmosfera acolhedora para receber convidados – e muitos de uma só vez. O primeiro pavimento da mansão também conta com um lavabo elegante, um incrível home cinema, uma sala de jogos, um escritório e uma belíssima escada, que acaba sendo um show à parte no amplo e impressionante ambiente.



O lindíssimo imóvel ainda possui um elevador para garantir o máximo de comodidade aos moradores. A integração perfeita com a extensa varanda externa é um destaque, que proporciona uma transição suave para um espaço com vários ambientes. A vista do alto mostra a beleza do exterior do imóvel, a piscina maravilhosa e o paisagismo extraordinário.



O lazer é um dos pontos altos da mansão; os moradores poderão desfrutar de uma piscina relaxante, uma sauna, um banheiro de apoio, um spa, uma churrasqueira em uma área que oferece um ambiente amplo e confortável e até mesmo uma quadra de tênis exclusiva e uma minipista de corrida que contorna o imóvel. Cada detalhe foi cuidadosamente projetado para proporcionar momentos de lazer inesquecíveis.



Os acabamentos e revestimentos da propriedade são de altíssimo padrão, conferindo ainda mais requinte e elegância aos espaços. Cada canto da mansão exala luxo e bom gosto, proporcionando um ambiente sofisticado e acolhedor para os futuros proprietários.



“Uma das mais belas mansões de luxo do interior, que combina o requinte de um resort exclusivo com o conforto da casa dos sonhos. Com espaços amplos e luminosos, a decoração é cuidadosamente escolhida, mesclando elementos clássicos e contemporâneos. Um convite a quem procura paz e tranquilidade”, conta o corretor Samuel Ribeiro.

No segundo pavimento, as seis suítes da mansão estão muito bem distribuídas, todas elas projetadas com o mesmo cuidado e atenção aos detalhes. A suíte master é um verdadeiro refúgio de tranquilidade, com um espaçoso closet para ele e ela, uma sala de banho requintada, um solarium com vista panorâmica, uma academia privativa e uma sala íntima para momentos de relaxamento.

A mansão no alto do Taquaral está sendo vendida no formato de “porteira fechada”, ou seja, todos os móveis e decorações de alta qualidade estão inclusos na negociação. Os futuros proprietários poderão desfrutar de uma transição perfeita para uma vida de luxo, sem precisar se preocupar com os mínimos detalhes.



De acordo com o corretor, que conseguiu captar a riqueza das particularidades do imóvel, o importante neste tipo de negociação é estar atento aos sonhos e necessidades dos clientes. “Sempre gostei de pessoas, de ouvir suas dores e ajudá-las. Sinto que quando estou com clientes e suas famílias, eles são os elementos mais importantes daquele cenário. É gratificante e me sinto honrado por isso. Na minha profissão é mais importante ouvir do que falar, cada cliente tem seus sonhos, vontades e gostos. Entrar em sintonia com cada indivíduo é minha missão é isso acaba acontecendo com muita naturalidade”, afirma Samuel.



Segundo o corretor Samuel Ribeiro, esta é uma oportunidade de adquirir uma propriedade excepcional com um valor de venda de R$24 milhões, excelente para o negócio. O valor do IPTU mensal é de R$4.384,00, e a mansão no alto do Taquaral oferece um estilo de vida sofisticado e exclusivo. O vídeo que mostra o imóvel já teve mais de 90 mil visualizações e centenas de comentários exaltando as qualidades do imóvel e do vídeo.



“Compraria está mansão somente por este vídeo sem a necessidade de conhecê-la pessoalmente de tão perfeito e informativo foi este vídeo MAGUINIFICO!!!!”, escreveu um internauta. “A casa é linda, a apresentação foi perfeita, rica em detalhes e ao mesmo tempo leve. Assistir foi agradável ao ponto de parecer que ele tinha dez minutos. Primeiro vídeo do canal que assisto e achei sensacional. Parabéns!”, comentou outra. “Sempre coloquei meu coração em todos os meus projetos, lidar com amor e entrega faz com que tudo se torne maior e prazeroso, as pessoas sentem isso. A habilidade e o conhecimento profundo aos detalhes de cada imóvel vieram junto com a jornada e com muito estudo”, finalizou o corretor.

