Correios testam primeiro carro elétrico BYD Dolphin Mini Cargo: o futuro das entregas urbanas chegou

Os Correios deram mais um passo rumo à sustentabilidade no mercado de logística no país, ao receberem nesta semana para testes, o BYD Dolphin Mini Cargo, um veículo 100% elétrico e especialmente adaptado para entregas urbanas. Com 280 km de autonomia e capacidade para 2,1 m³ de carga, o modelo é a nova aposta da BYD para frotas comerciais ecológicas. O hatch, que mantém o visual do Dolphin Mini de passeio, foi transformado internamente: os bancos traseiros deram lugar a um amplo espaço de carga, suportando até 280 kg.

O veículo foi adaptado e tem 410 kg de payload e 280 kg de capacidade de carga. (Divulgação/BYD)



O teste será realizado durante 90 dias em Guarulhos (SP) e faz parte do projeto de eletrificação da frota dos Correios, que já contempla avaliações com diferentes modelos de veículos sustentáveis em diversas regiões do país. Se aprovado, o Dolphin Mini Cargo pode ter a frota integrada gradualmente ao sistema logístico da empresa e contribuir para a redução de emissões nas cidades, especialmente em regiões com restrições a carros a combustão.



Bruno Paiva, diretor de vendas da BYD Brasil, destacou o potencial do modelo. “O Dolphin Mini Cargo representa um passo estratégico da BYD para democratizar a mobilidade elétrica no setor de entregas urbanas. Com ele, ampliamos nosso portfólio para atender a um segmento em crescimento e reforçamos nossa liderança em soluções de transporte limpo”.



A importância da renovação e eletrificação das frotas dos Correios está sustentada em ao menos três pilares:

• Sustentabilidade na prática: O veículo elimina emissões diretas de poluentes, alinhando-se às metas globais de redução de carbono.

• Custo-benefício: Autonomia elevada (280 km) e baixo custo de recarga comparado a combustíveis fósseis.

• Adaptação urbana: Tamanho compacto e agilidade ideais para trânsito em grandes cidades, onde vans a diesel enfrentam restrições.

BYD no Brasil: expansão verde

A chinesa BYD, líder em veículos elétricos e híbridos, já tem forte presença no Brasil, com fábricas em Campinas (SP) e Manaus (AM) e um megacomplexo em construção na Bahia. Em 2024, a marca foi responsável por 7 em cada 10 carros elétricos vendidos no país e entrou no top 10 de montadoras de passeio.



Com a missão de reduzir 1°C na temperatura do planeta, a BYD mira não só o mercado automotivo, mas também energias renováveis, como painéis solares e o monotrilho elétrico Skyrail, em São Paulo.

Se o Dolphin Mini Cargo passar no teste dos Correios, a eletrificação do delivery brasileiro pode ganhar escala e os motores a gasolina virarem peça de museu. O futuro das entregas promete ser silencioso, limpo e movido a bateria.