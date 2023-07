Corra! The Town Festival abre Nova Venda de Ingressos – Todos os Dias Disponíveis

Bruno Mars e Foo Fighters retornam como headliners em setembro, e ingressos esgotados estão disponíveis novamente para compra

No próximo dia 27/07, ao meio-dia, os fãs do The Town terão uma nova chance de fazer história e garantir seu lugar na Cidade da Música. O maior festival de São Paulo abrirá uma venda extraordinária de ingressos, com todos os cinco dias de evento disponíveis para compra, inclusive as datas que estavam esgotadas: 03, 09 e 10 de setembro, nos quais os astros Bruno Mars e Foo Fighters brilharão como headliners.

Bruno Mars e Foo Fighters juntos novamente – Saiba como garantir seus ingressos

Com os ingressos mantendo os mesmos valores da venda geral, ou seja, R$ 815 a inteira e R$ 407,50 a meia-entrada, e sem cobrança de taxas adicionais, os interessados devem ficar atentos à disponibilidade, pois serão utilizados os ingressos remanescentes da venda de abril. Esses ingressos foram comprados por cartão de crédito, mas por algum motivo, não foram concluídos ou acabaram sendo cancelados.

Última Chance! The Town abre Venda Extra de Ingressos para Todos os Dias!

Para os fãs empolgados, o processo de compra será realizado através do site da Ticketmaster, bastando seguir os passos indicados para garantir seu acesso ao festival. Vale lembrar que é permitida a compra de até 04 (quatro) ingressos por dia de festival por CPF, sendo possível adquirir, no máximo, 01 meia-entrada por dia.

Garanta seu lugar na Cidade da Música com facilidades de pagamento

Clientes que optarem pela meia-entrada devem inserir todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição diretamente no site de compra, para posterior validação. Além disso, será necessário apresentar esse documento no acesso à Cidade da Música no dia do evento.

Quanto às formas de pagamento, será possível realizar a compra através de PIX ou cartão de crédito, com a opção de parcelamento em até 6 (seis) vezes sem juros. Contudo, para os clientes Itaú, há um benefício adicional, possibilitando o parcelamento em até 8 (oito) vezes sem juros, mas exclusivamente para pagamentos realizados com cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti.

É importante ressaltar que os sortudos que garantirem o ingresso na venda extraordinária devem ficar atentos ao e-mail cadastrado na Ticketmaster, pois receberão um passo a passo gradual para realizar o download e a transferência dos ingressos.

Vale destacar o sucesso estrondoso das vendas anteriores, onde o The Town Card foi completamente esgotado em menos de três horas após o início da venda na plataforma da Ticketmaster Brasil. No primeiro dia de vendas gerais, mais de 270 mil pessoas aguardavam na fila virtual, e o site oficial do festival recebeu mais de 1.2 milhões de acessos.

Em meras 16 horas, três dos cinco dias de festival já estavam com as entradas esgotadas, e em apenas 1 hora e 12 minutos, os ingressos para os shows de Bruno Mars, nos dias 3 e 10 de setembro, foram totalmente vendidos. Já as entradas para o dia 9 de setembro, com o aguardado show do Foo Fighters no Skyline, tiveram seu estoque esgotado no dia seguinte após a abertura.

Agora, com a nova oportunidade de compra, os fãs terão mais uma chance de vivenciar momentos únicos e memoráveis na Cidade da Música. Portanto, é hora de garantir seus ingressos, pois essa pode ser a chance de presenciar um dos melhores festivais do país e ser parte da história do The Town. Não perca tempo e assegure já o seu lugar nesse evento imperdível!

2 de setembro: Post Malone, Demi Lovato, Iggy Azalea, MC Cabelinho, MC Hariel, MC Ryan SP, Racionais MCs & Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Criolo & Planet Hemp, Orochi & Azzy, Tasha e Tracie & Karol Conka, Teto, Caio Luccas, Kayblack, Urias, Esperanza Spalding, Hermeto Pascoal, São Paulo Big Band, Alma Thomas, Batekoo Aka Freshprincedabahia X Jujuzl X Kiara X Mirands, Tropkillaz “10 Anos”, Osgemeos, “Uma Experiência”, Deekapz X Vhoor Klean Vs Klap, Forro Red Light e o Baile Encanado (Com Mestre Nico, Ella Voa E Furmiga Dub).

3 de setembro: Bruno Mars, Bebe Rexha, Alok, Luisa Sonza, Seu Jorge, Leon Bridges, Ney Matogrosso, Matuê convida O Nordeste, Luccas Carlos, Wiu, Veigh, Lia Clark, Esperanza Spalding, Jonathan Ferr, São Paulo Big Band, Annalu, Kynnie, Carlos capslock showcase aka Belisa x Stroka x Tessuto, Ellen Allien x Badsista, Paul Kalkbrenner Live, Vitalic, Noporn Live, Carlos Do Complexo vs RHR Live.

7 de setembro: Maroon 5, The Chainsmokers, Liam Payne, Ludmilla, Ne-Yo, Masego, Angelique Kidjo, Maria Rita, Marvvilla, Afrocidade, Larissa Luz, Hodari, Stanley Jordan, Ivan Lins, São Paulo Big Band, Paula Lima, Gop Tun vs 28room vs Diogo Strausz Live feat Julia Mestre, Shermanology, Kerri Chandler Live, Natasha Diggs Live Horn, L_cio Plants Live, Afterclapp x Shigara x Xaxim.

9 de setembro: Foo Fighters, Queens Of Stone Age, Garbage, Pitty, Wet Leg, Barão Vermelho convida Samuel Rosa, Detonautas, Terno Rei convida Fernanda Takai e Mahmundi, MC Don Juan, Yunk Vino, Mc Dricka, Grag Queen, Stanley Jordan, Hamilton de Holanda, São Paulo Big Band Vanessa Moreno, Ana Cañas, Mamba Negra Showcase feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz, Badsista, Malka, Venus aka Gueto Elegance feat Marina Lima, Inner City Live bonus set Kevin Saunderson, Renato Cohen Live, Aerea Live, Kenya20hz apresenta Chaos Sonora.

10 de setembro: Bruno Mars, H.E.R., Kim Petras, Iza, Jão, Gloria Groove, Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro, Marina Sena canta Gal Costa, Xênia França, Tassia Reis, Cynthia Luz, N.I.N.A, Richard Bona, Banda Mantiqueira, Mônica Salmaso, SÃo Paulo Big Band, Luciana Melo, Jesuton, ODDJs aka Davis X Vermelho X Zopelar, Darren Emerson X Gui Boratto Live, Crazy P Soundsystem, Lion Babe, Paradise Guerrilla, DJ Mau Mau B2B Etcetera.