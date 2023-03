Corra pela Capital: Inscrições abertas para a Corrida Monumental de Brasília

Aproveite a oportunidade de conhecer a capital do país por meio do turismo esportivo

Brasília não é apenas a sede do governo federal, mas também um destino turístico em ascensão, e uma das formas mais agradáveis de conhecer seus pontos turísticos é através da corrida de rua. Com a cidade sendo destaque como a capital brasileira tendência, não há melhor momento para investir em turismo esportivo na capital.

A Corrida Monumental será disputada nas categorias Individual Feminino e Individual Masculino

Para incentivar o turismo esportivo, a Associação Amigos do Futuro está organizando a primeira Corrida Monumental, em 30 de abril, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, o maior parque urbano da América Latina. A corrida contará com dois percursos, de 5 km e 10 km, e está aberta para participantes com idades entre 16 e 90 anos.

O Parque da Cidade Sarah Kubitschek é um dos principais locais de lazer ao ar livre de Brasília, contando com quadras de esportes, lagos artificiais, parque de diversões, centro hípico, pistas de caminhada, patinação e ciclismo. O evento é uma oportunidade única para conhecer a cidade planejada e plana de uma perspectiva única, além de ser uma forma de incentivar o turismo esportivo na região. A largada será no Estacionamento 9, às 7h, e os participantes devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência para receberem as instruções.

Com percursos de 5 km e 10 km, a prova está marcada para ocorrer em 30 de abril. As inscrições estão abertas para os interessados a partir dos 16 anos

Com 1,6 milhão de viagens motivadas por eventos esportivos no Brasil, a corrida é uma oportunidade de promover a cidade como destino turístico, além de incentivar a prática de atividades físicas e o estilo de vida saudável. A organização espera receber cerca de 800 pessoas para a corrida, que será uma experiência única para os participantes e um incentivo ao turismo esportivo na capital. Não perca esta oportunidade de conhecer a capital federal de uma forma diferente e emocionante!

Os interessados podem se inscrever pelo site Central da Corrida/Corrida Monumental, com as inscrições se encerrando em 27 de abril. Cada inscrição custa R$ 90, e idosos com 60 anos ou mais e PcDs têm desconto de 50% no valor da inscrição.

Acesse o site aqui.