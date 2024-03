Corra para a Páscoa: Riviera de São Lourenço sedia etapa especial de corridas

À medida que a Páscoa se aproxima, a Riviera de São Lourenço, no Litoral Norte de São Paulo, prepara-se para receber atletas e entusiastas do esporte para uma etapa especial do Circuito de Corridas. Marcado para o dia 31 de março, o evento promete ser uma celebração única de saúde, comunidade e solidariedade.

O percurso desafiador, com sete quilômetros destinados à corrida e quatro quilômetros para quem prefere caminhar, atravessa o bairro planejado de Bertioga, oferecendo vistas deslumbrantes e uma experiência inesquecível. Para as crianças, a competição é igualmente animadora, com distâncias de 200 e 400 metros que prometem muita diversão.

A inscrição, além de garantir a participação nesse evento singular, inclui um kit exclusivo com camiseta Thermodry Track & Field, bolsa de ginástica, medalha de finisher, e um merecido lanche ao final da competição. Tudo isso por R$ 189,00 para adultos e R$ 80,00 para a categoria infantil. Além disso, os inscritos têm a chance de aproveitar descontos especiais, incentivando a adesão antecipada ao evento.

Mas o Circuito de Corridas da Riviera vai além do esporte; é um ato de solidariedade. Integrando o Circuito 2024 de Corridas dos Amigos da Riviera, o evento beneficia a Fundação 10 de Agosto, uma entidade sem fins lucrativos que promove a educação e a qualificação profissional em Bertioga. Participar desta corrida é também contribuir para o desenvolvimento da cidade e o bem-estar de sua comunidade, gerando oportunidades e esperança para muitos.

A Riviera de São Lourenço aguarda a todos de braços abertos para essa festa de Páscoa repleta de atividades físicas, laços comunitários e ações beneficentes. Inscreva-se pelo aplicativo da TFSports e seja parte dessa celebração que promete ser memorável.

Serviço – Etapa de Páscoa do Circuito de Corridas da Riviera

Quando: 31 de março

Horários:

07:00 – Largada – categoria infantil

07:10 – Alongamento

07:15 – Largada

09:10 – Premiação

Onde: Riviera de São Lourenço (Bertioga, SP)

Inscrições: Aplicativo TFSports e presencialmente na loja da Track&Field

Retirada dos Kits: 29 e 30 de março das 10h às 22h, exclusivamente na loja Track & Field do Riviera Shopping na Avenida da Riviera, 1256, Riviera de São Lourenço, Bertioga, SP.