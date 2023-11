Corpo Inflamado? Dra. Mariana Mattedi vai te ajudar desinflamar

Conheça os impactos da inflamação no corpo e como a alimentação pode ser a chave para uma vida mais equilibrada

Um corpo inflamado, quando em resposta a infecções ou lesões, desempenha um papel vital. No entanto, a Dra. Mattedi alerta sobre os perigos da inflamação crônica, destacando a liberação de citocinas inflamatórias e toxinas que podem levar a doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Ela esclarece que o intestino desempenha um papel crucial nesse processo, produzindo mais toxinas quando desregulado, manifestando-se em sintomas como alterações na pele, acne, indisposição e queda de cabelo.

“O intestino com mal funcionamento é um dos grandes responsáveis pelo corpo ficar inflamado. E isso pode se manifestar de várias formas, até alterações na pele, como por exemplo por eczemas, irritações, acne e outras manifestações, como irregularidades menstruais, sensibilidades alimentares, indisposição, cansaço, queda de cabelo, unhas fracas. Isso são indícios de um corpo inflamado”, explica a médica.

A inflamação crônica, prolongada ao longo do tempo, está intrinsicamente ligada a doenças como pressão alta, diabetes, AVC e infarto. A Dra. Mattedi sublinha que a base dessas condições reside na inflamação crônica, enfatizando a necessidade de estratégias de desinflamação para preveni-las.

Principais Causas de Inflamação:

1. Disbiose intestinal, caracterizada por alterações e bactérias prejudiciais.

2. Má alimentação, incluindo alimentos industrializados, açúcar refinado, glúten e leite de vaca.

3. Excesso de álcool e medicações, sobrecarregando o fígado.

4. Excesso de gordura e obesidade, liberando citocinas inflamatórias.

“A disbiose intestinal, ou seja, a alteração do intestino, bactérias ruins no intestino, aumentando a permeabilidade intestinal, aumentando as toxinas, essas toxinas, elas circulam no corpo inteiro, inflamam o corpo todo, isso vem principalmente de uma má alimentação. Comer comida industrializada, rica em açúcar refinado, glúten, leite de vaca, tudo isso é extremamente inflamatório, desencadando disbiose e alterações intestinais, inflamando o corpo todo. O excesso de álcool que é extremamente tóxico, metabolização hepática vai inflamar, excesso de medicações que vão ser metabolizadas no fígado também, o excesso de xenobióticos. Então, às vezes a gente tem produtos industrializados, toxinas em utensílios, em maquiagens, tudo isso pode inflamar o corpo. O excesso de gordura e a obesidade também levam à inflamação crônica, liberando citocinas inflamatórias”, detalha a especialista.

Alimentação Anti-inflamatória:

Por outro lado, uma boa alimentação pode colaborar para mudar o quadro de inflamação. A Dra. Mattedi destaca a influência crítica da alimentação na inflamação. Evitar alimentos com alto índice glicêmico, açúcar refinado, e optar por uma dieta rica em polifenóis (presentes em frutas vermelhas, vitamina C, complexo B e vegetais crucíferos) pode não apenas reduzir a inflamação, mas também promover uma saúde mais robusta.

Testes e Suplementos:

Os suplementos são um grande aliado na supressão e na redução da inflamação. “Omega-3 é extremamente anti-inflamatório, quanto mais DHA, EPA, mais anti-inflamatório. Cúrcuma, então a corcomina com a piperina é extremamente anti-inflamatório. N-acetilcisteina é anti-inflamatório, ácido alfa-lipóico é anti-inflamatório, coenzima Q10 é anti-inflamatório. Então a gente tem omega-3, corcomina com piperina, N-acetilcisteina, ácido alfa-lipóico”, aponta.

Além dos testes, é possível observar algumas alterações no corpo. “No corpo as pessoas devem observar se tem distensão abdominal, gases, se está cansado, indisposto, muita acne, queda de cabelo, se tem algum alimento não faz bem ao comer, se está ganhando peso ou pelo contrário, está perdendo muito peso, alteração na urina, alteração nas fezes, tudo pode ser indicativo de inflamação, eczema, horticária, alergia”, alerta a médica.

Inflamação e Infertilidade:

A relação entre inflamação e infertilidade é explorada pela Dra. Mattedi, enfatizando a importância da redução da gordura corporal e resistência à insulina para melhorar a fertilidade feminina. “A inflamação e a infertilidade estão muito ligadas, então uma mulher inflamada é muito difícil dela ser uma mulher fértil. Muitas vezes essa paciente está com um nível de sobrepeso, de inflamação, de resistência à insulina, isso tudo vai prejudicar a fertilidade dessa mulher. Então quando a gente consegue fazer essa mulher reduzir a quantidade de gordura corporal, reduzir as insulinas inflamatórias, desinflamar, ela se torna uma mulher muito mais fértil e ela realmente consegue gerar o filho, porque essa fase de vida da mulher é a fase mais importante da vida dela. Então essa programação metabólica fetal é muito importante e aí a gente tem que desinflamar essa mulher para melhorar a fertilidade dela”, explica Dra. Mariana.

Nutrição Personalizada:

A nutrição personalizada, com base em testes genéticos, emerge como uma abordagem eficaz. Estratégias individualizadas, como jejum e dieta low carb, são destacadas como diferenciais, promovendo resultados positivos adaptados a cada paciente.

“A inflamação está totalmente ligada a doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas, porque realmente são doenças que a base é a inflamação crônica. Então para a gente prevenir essas doenças, precisamos combater a inflamação crônica”, finaliza a médica.