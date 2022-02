Coração partido? Confira o top 10 de músicas mais ouvidas no Spotify sobre o assunto

O Spotify tem um podcast original da plataforma para falar sobre pés na bunda

Se tem uma coisa que todo mundo passa um dia é o término. Ao invés de se manter forte e alegre, é claro que todo mundo prefere se esconder nas cobertas com um brigadeiro e escutar uma boa música de sofrência. Pensando nisso, o Spotify divulgou o top 10 músicas mais ouvidas da plataforma sobre pés na bunda.



Em época de Carnaval dizem que muitos relacionamentos chegam ao fim. Será que é real? Sendo ou não, o Spotify possui mais de 650 playlists preparadas para ajudar nesse momento. Todos têm a expressão “pé na bunda” no título e prometem curar o coração partido. Mas, olha que curiosidade: de acordo com o streaming de música mais famoso do mundo, o mês de fevereiro é o momento do ano em que essas playlists mais são ouvidas. Sinal ou coincidência?

No Spotify, há mais de 650 playlists com a expressão ‘pé na bunda’ e fevereiro é o mês do ano com maior taxa de consumo dessas playlists



Sendo o coração partido um assunto importante que todo mundo em algum momento da vida vai precisar falar sobre, o Spotify tem também um podcast original. Gabie Fernandes, Igor Pires e Akapoeta fazem parte do “Clube do Pé na Bunda”, onde contam suas histórias sofridas de amor e trocam concelhos com o público. De acordo com o trio, as melhores músicas para esse momento são: “Recomeçar”, do Tim Bernardes, “Era Amor”, da Mari Nolasco, e “The Night We Met”, de Lord Huron.



Escritores e românticos incuráveis, esse trio comanda o clubinho com histórias enviadas pelo público dos pés na bunda que já deram ou levaram. Episódios inéditos toda segunda, grátis, só no Spotify

Confira o Top 10 músicas mais ouvidas pelos brasileiros na fossa:

• Pitty – Na Sua Estante

• Adele – Someone Like You

• Coldplay – The Scientist

• Beyoncé – Irreplaceable

• Rihanna – Take A Bow

• Beyoncé – Best Thing I Never Had

• Dua Lipa – New Rules

• Adriana Calcanhotto – Devolva-Me (Ao Vivo)

• Bruno Mars – When I Was Your Man

• Sam Smith – Too Good At Goodbyes