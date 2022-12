Copa do mundo no Catar: Jon Vlogs e Boca de 09 comentam experiência de assistir aos jogos da seleção

Os influenciadores digitais, Jon Vlogs e Boca de 09 contam tudo sobre a experiência de ver de perto aos jogos mundiais



Os influenciadores digitais, Jon Vlogs e Boca de 09, estão desde o último dia 28 acompanhando a Copa do Mundo diretamente do Catar – país que está sediando o principal evento futebolístico do mundo.

Os passeios pelo deserto e os camelos estão entre as atrações favoritas dos influencers



Nesta sexta-feira (2), eles se preparam para assistir o terceiro jogo do Brasil, na partida contra Camarões pela fase de grupos. Os dois comentaram a experiência de poder acompanhar a copa em um país com uma cultura completamente diferente. “A experiência aqui no Catar tem sido única, a cultura é totalmente diferente da nossa no Brasil, principalmente a forma como as pessoas se comportam, e também a culinária. Tô aprendendo como é o jeito de viver deles. Até a forma de torcer nos estádios me surpreendeu, eles ficam muito quietos, não é aquela loucura que é nos estádios do Brasil. Acredito que hoje vem vitória do Brasil. Vou para o Estádio acompanhar de perto. O Hexa vêm!!”, torce Jon Vlogs.

Os influenciadores digitais não perderam a oportunidade e aproveitaram bastante o turismo no Catar



“Ta sendo incrível a viagem. Poder acompanhar a Copa do Cartar de perto tem sido a experiência mais louca da minha vida até agora. Eu amo futebol, amo a nossa Seleção. Pude conhecer um pouco da cultura do país entre um jogo e outro, sentir o calor fora do comum que faz por aqui… A experiência mais doida foi andar de camelo no deserto. Tô confiante para hoje! Vai ser meu último jogo, 2X0 Brasil!”, palpitou Boca de 09.