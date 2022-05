Consumo de energéticos no Brasil cresce e especialistas alertam para riscos na saúde

Insônia, agitação e arritmias são alguns dos sintomas previstos e versão natural da bebida ganha espaço no mercado

As bebidas energéticas têm apresentado cada vez mais força no mercado, de acordo com o último levantamento divulgado pela Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (ABIR). No entanto, especialistas alertam que a ingestão de produtos com alta quantidade de taurina sintética e cafeína pode ser prejudicial à saúde e indicam uma nova modalidade, que é natural, do produto.

Os dados da ABIR, referentes ao período de 2010 a 2020, apontam que a produção de energéticos passou de aproximadamente 63 milhões de litros para 151 milhões, enquanto o consumo subiu de 300 ml ao ano por habitante para 700 ml no país.

O consumo de energético subiu de 300 ml ao ano por habitante para 700 ml no país (Foto: Getty Images)

A bebida conquistou espaço na rotina de pessoas que buscam mais produtividade, assim como as que querem energia extra para os treinos ou para festejar. Apesar disso, especialistas alertam para os problemas de saúde que podem ser causados por excesso no consumo de energéticos tradicionais, que possuem elevado nível de taurina e cafeína.

“Insônia, agitação e arritmias são os efeitos mais comuns causados pelo exagero no consumo de energéticos, mas também podemos encontrar quadros mais graves de saúde”, explica a médica cardiologista Adilia Altgauzen, da Iron Telemedicina.

Devido ao risco que os energéticos tradicionais oferecem aos consumidores, foi lançado o Açaí Motion®. Sem taurina e apenas com a cafeína natural do guaraná e açaí, ele dá início a um novo setor dentro do mercado de bebidas não alcoólicas chamado de “Family Drink”.

“Quando comecei a idealizar o Açaí Motion®, em 2018, queria um estilo de bebida diferente. Algo que pudesse dar a energia que os energéticos tradicionais oferecem, mas de forma saudável a ponto de poder ser consumido por toda a família. Além de um ótimo produto, estamos levando o nome e a cara do Brasil cada vez mais para outros países”, afirma o fundador e Chairman da empresa, Rafael Aun Ming.

O Açaí Motion® é a única opção de energético natural disponível no mercado atualmente. Feito a base dos dois ingredientes da Amazônia e com vitaminas do complexo B equilibradas, ele começou a ser comercializado em 2019 e já está em mais de 17 países, além de diversos estados brasileiros.