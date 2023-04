Consultora de moda e imagem explica o motivo pelo qual peças de alfaiataria são o melhor investimento para o guarda-roupa

Muito além dos blazers, Camile Stefano ensina como identificar o corte e escolher peças diferentes das tradicionais.

Chegou a hora de investir em uma boa alfaiataria – e não estamos falando de comprar um conjunto de blazer e calça. Por vezes limitada ao tradicional office look, a alfaiataria é, na verdade, um corte que tem como característica principal a estrutura da roupa. A consultora de imagem Camile Stefano explica por que ter uma peça no armário é um benefício para o estilo pessoal.

A consultora de moda e imagem explica por que ter uma peça no armário é um benefício para o estilo pessoal. Créditos: Pinterest

O que é e o que não é alfaiataria?

Pense em uma peça de roupa estruturada, com corte reto, pregas à mostra e barras invisíveis, por fim, pense no caimento perfeito, com um tecido que se molda ao corpo sem amassar ou desgastar-se facilmente com o tempo: isso é alfaiataria!

Com mais de seis anos de experiência na área, Camile é pós-graduada pela Universidade Belas Artes (SP), ela é especialista em visagismo, coloração, etiqueta e perfumaria. Créditos: Instagram

Muitas vezes relacionamos elegância diretamente ao famoso terninho de trabalho e às calças de qualquer tecido que não seja jeans. Isso, segundo a especialista, é uma grande cilada. “Hoje vemos nas lojas peças que se dizem de ‘alfaiataria’ mas são tecidos finos, sem corte, que acabam tendo pouco uso e sendo mais uma peça descartável no guarda-roupa”, alerta Camile.

Apesar de estar tradicionalmente atribuída à produção artesanal de um alfaiate, até nas lojas de departamento é possível encontrar modelos. Créditos: Freepik

Podendo aparecer em bermudas, saias, vestidos, macacões, coletes, camisas e até em camisetas regatas, a grande vantagem de adquirir uma alfaiataria é a versatilidade. “Poder contar com uma roupa mais estruturada traz a segurança de saber que, em qualquer ocasião, é possível montar um visual clássico, elegante e ao mesmo tempo estiloso”, sugere a consultora de imagem.

Onde é possível encontrar uma peça de alfaiataria?

Apesar de estar tradicionalmente atribuída à produção artesanal de um alfaiate, até nas lojas de departamento é possível encontrar modelos: o segredo está no caimento da roupa. “Um bom investimento em alfaiataria está atrelado à compra com intenção, já que a ideia é que essa roupa tenha uma vida útil longa e que possa ser usada em diversas fases da vida”, indica a consultora de moda.

A consultora ensina que é preciso, primeiramente, pensar qual é a peça que faz sentido para o estilo de vida de cada pessoa e, após a reflexão, fazer a busca com o cuidado de experimentar cada uma e atentar-se ao tecido. “É importante priorizar modelos em crepe, linho, cambraia e gabardine”, recomenda. E finaliza: “a maior vantagem da alfaiataria é poder contar com uma roupa que sempre está na moda.”