Consultor financeiro da Onze analisa formas do prêmio do BB22 se tornar única renda do vencedor

Samuel Torres afirma que é possível abandonar o trabalho fixo tendo R$1,5 milhão na conta, mas apenas com acesso a uma boa educação financeira e investimentos

O famoso prêmio de R$1,5 milhão que o BBB22 vai conceder ao brother vencedor do reality, pode se tornar a única renda do ganhador, segundo diz Samuel Torres, analista de investimentos e consultor financeiro da Onze, fintech de saúde financeira e previdência privada. Torres analisou algumas maneiras de fazer o atual valor do prêmio render a ponto de quem vencer não precisar mais trabalhar de forma fixa.



Porém, o analista lembra que, ao observar a trajetória de alguns integrantes da casa, é possível perceber que apenas o valor pago em dinheiro pode não ser o suficiente para abandonar a profissão e aproveitar as oportunidades momentâneas, assim como alguns fizeram. Rodrigo Cowboy, Dhomini Ferreira e Max Porto são exemplos de campeões que perderam todo o prêmio conquistado no programa após más decisões financeiras.

Porém, o analista lembra que, ao observar a trajetória de alguns integrantes da casa, é possível perceber que apenas o valor pago em dinheiro pode não ser o suficiente para abandonar a profissão e aproveitar as oportunidades momentâneas, assim como alguns fizeram



“Antes de tudo, é válido salientar que o poder de compra do valor pago atualmente é infinitamente menor do que a quantia dada há doze anos (última vez que o prêmio foi atualizado). Isso acontece por conta da inflação acumulada no período. Para que o prêmio fosse equivalente ao do ano de 2010, por exemplo, o valor pago ao vencedor na edição atual, deveria ser de aproximadamente R$3,1 milhões”, afirma Samuel.



Mesmo com a diminuição do poder de compra relacionado ao prêmio, de maneira geral e levando em conta o padrão de vida médio da população, Torres afirma que é possível abandonar o trabalho fixo e garantir uma vida confortável no futuro tendo R$1,5 milhão na conta. Isso, porém, só é possível com o acesso a uma boa educação financeira e investimentos.

Como exemplo, o analista diz que caso o ganhador tenha 30 anos de idade hoje e viva por mais 60 anos, possuindo uma rentabilidade real (descontada da inflação) líquida de Imposto de Renda de 4,25% ao ano, essa pessoa poderia gastar cerca de R$5.789 por mês até o último dia de sua vida.

Ainda dentro dessa suposição, Torres diz que se o ganhador soubesse que quer ter, por exemplo, R$ 10 mil de renda na aposentadoria, ele poderia gastar R$ 922 mil de uma só vez e garantir essa renda a partir dos 60 anos.

Paulo André líder e Pedro Scooby imunizado – Globo



Por outro lado, pressupondo que essa pessoa tenha outra fonte de renda de maneira que invista o prêmio e consiga manter intacto o investimento até os 50 anos de idade, ela poderia viver até os 90 anos gastando cerca de R$ 15 mil por mês.

O consultor lembra, porém, que em um cenário em que o ganhador sabe que vai deixar o dinheiro tanto tempo investido, este pode correr mais riscos para obter uma lucratividade um pouco maior. Ao assumir uma rentabilidade líquida de Imposto de Renda e descontada a inflação de 5% ao ano, a renda mensal a partir dos 60 anos de idade já subiria para R$ 19 mil.

Samuel Torres, analista de investimentos e consultor financeiro da Onze



“A conclusão é que prêmio nenhum dura sem educação financeira e boa administração. O melhor caminho é fazer um bom planejamento financeiro, escolher os investimentos certos (de acordo com seu perfil e prazo de investimento) e pensar a longo prazo, afinal, pequenos incrementos de rentabilidade durante muitos anos fazem alterações significativas e garantem uma quantia maior lá na frente”, finaliza Samuel.