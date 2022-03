Construtora firma parceria para uso de terreno de empreendimento para prática de Beach Tennis, em Brasília

A Arena Casa Pedra, em Águas Claras, oferece aulas e espaço para prática de beach tennis de segunda a domingo

Os amantes do Beach Tennis, esporte que virou febre no Brasil durante a pandemia de covid-19, têm um novo espaço para prática no Distrito Federal. Enquanto não se iniciam as obras do residencial Casa Pedra, lançamento imobiliário da Beiramar Imóveis e da Terral Incorporadora na Avenida Flamboyant, em Águas Claras, o terreno foi disponibilizado para a Calango Beach Tennis.

Também chamado de tênis de praia, o beach tennis foi criado a partir do frescobol e incrementado na Itália, na década de 80, com praticantes no Brasil desde 2008. Com academias fechadas por conta das medidas de distanciamento durante a pandemia e o incentivo à atividade física ao ar livre, o esporte conquistou adeptos em todos os cantos da capital e se tornou sucesso entre os brasilienses. Somente a Calango Beach Tennis, equipe responsável pelas aulas no terreno do Casa Pedra, tem 6 unidades espalhadas pelo DF.



Vale ressaltar que a liberação do terreno para uso em prol da comunidade se inspira na prática conhecida como gentileza urbana: quando um empreendimento adiciona ao projeto elementos que favorecem o urbanismo em seu entorno. Durante a construção, alguns impactos comuns como detritos e barulho das obras, podem ser suprimidos a partir de ações de responsabilidade social que busquem trazer uma relação harmoniosa com todos e benefícios para a região. Para César Durão, Sócio Executivo da Terral Incorporadora, a iniciativa é fundamental, principalmente, nas grandes cidades. “Buscamos a melhor forma de impactar positivamente a comunidade e a ideia de incentivar a prática de esportes foi uma forma de também fomentar a qualidade de vida da população”, afirma.



A arena Casa Pedra tem duas quadras onde estão sendo ofertadas aulas da modalidade ministradas por professores da equipe Calango e aluguel para prática livre. Funcionamento de segunda-feira a sábado, com horários de aulas em todos os turnos e turmas kids para crianças a partir de 8 anos. Aos domingos, de 9h às 13h.



O espaço conta ainda com um container que funciona como ponto avançado de vendas do Casa Pedra e apresentação do empreendimento, com a presença constante de corretores de imóveis Beiramar Imóveis. Aberto todos os dias, das 8:00 às 21:00.