Construa Seu Diário: conheça o livro interativo que foca no crescimento espiritual dos jovens

Obra de Jey Reis, tiktoker com mais de 3,5 milhões de seguidores, visa fortalecer a espiritualidade dos adolescentes

Uma proposta para a Geração Z, de nascidos entre meados dos anos 1990 e início dos anos de 2010, desacelerar e concentrar no desenvolvimento espiritual de forma leve e interativa. Esse é o intuito da Editora Vida, em parceria com a tiktoker Jey Reis, ao lançar o “Construa seu Diário”, devocional direcionado aos jovens, no mercado editorial.

Construa seu Diário, livro interativo, é a aposta da Editora Vida e da tiktoker Jey Reis

Com atividades diárias como a escolha de versículos, checklists e mapas mentais, os exercícios podem ser realizados na sequência, em ordem ou de forma aleatória. Construa Seu Diário está disponível em três cores de capas: amarela, azul e lilás e oferece uma experiência única de reflexão sobre a Bíblia, ao mesmo tempo em que diverte o leitor. Isso porque, Jey levou para a obra toda sua experiência pessoal de linguagem e da forma de conversar com esse público.

Jey Reis tem mais de 3,5 milhões de seguidores e começou a fazer sucesso durante a pandemia, com apenas 17 anos

A influenciadora cristã tem mais de 3,5 milhões de seguidores e começou a fazer sucesso nas redes durante a pandemia quando tinha apenas 17 anos e decidiu usar o TikTok para falar de Jesus. Na plataforma aborda temas como pregação, dublagem, música e comédia, sempre com uma perspectiva cristã. Hoje, com 20, aposta também na literatura para alcançar ainda mais adolescentes.