Conselho Federal de Medicina pede suspensão de abertura de novos cursos de medicina até definição de critérios objetivos

CFM pede ao Ministério da Educação criação de Grupo de Trabalho para disciplinar abertura de escolas médicas

O Conselho Federal de Medicina (CFM) encaminhou nesta terça-feira (4) um ofício ao Ministério da Educação pedindo a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para definir critérios objetivos para autorização de novos cursos de medicina no país. A proposta foi feita pelo próprio Ministro da Educação, Camilo Santana, em reunião com representantes do movimento médico.

Ministro da Educação, Camilo Santana

O CFM solicitou também a suspensão imediata da tramitação administrativa de pedidos de abertura de novos cursos ou aumento de vagas em estabelecimentos já em funcionamento até que os novos critérios estejam definidos.

O GT, que contará com representantes do Ministério da Educação, do CFM e de outras entidades médicas, terá a missão de estabelecer os parâmetros para regulamentação da abertura de cursos de medicina e do processo de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores de medicina das instituições de ensino superior do sistema federal de ensino.

Presidente do CFM, José Hiran Gallo

Entre os critérios defendidos pelo CFM estão: oferta de cinco leitos públicos de internação hospitalar para cada aluno, acompanhamento de cada equipe da Estratégia Saúde da Família por no máximo três alunos de graduação e a presença de hospital de ensino com mais de 100 leitos exclusivos no município sede do curso.

O presidente do CFM, José Hiran Gallo, afirmou que a suspensão de novos pedidos permitirá que sejam avaliados “à luz das orientações definidas com o objetivo de qualificar o processo de ensino e aprendizagem em medicina no País e oferecer à população profissionais bem formados e capacitados para o exercício dessa profissão em todas os seus níveis de complexidade, sempre com conhecimento técnico, segurança e ética”.

Grupo de Trabalho (GT) tem o objetivo de definir critérios objetivos para autorização de funcionamento de novos cursos de medicina no País

De acordo com levantamento do CFM, mais de 90% das instituições de ensino de medicina estão em municípios com déficit em parâmetros considerados essenciais para o funcionamento dos cursos. São localidades que não contam com número suficiente de leitos de internação, de equipes da Estratégia Saúde da Família ou hospitais de ensino, entre outros itens.

O Brasil conta com cerca de 550 mil médicos registrados, totalizando uma densidade de 2,56 médicos por mil habitantes no país. Projeções mostram que em poucos anos o Brasil terá em torno de 1,5 milhão de médicos, o que, segundo o presidente do CFM, indica que não há necessidade de formação de mais profissionais para atender as demandas internas.

Com a suspensão dos novos pedidos e a criação do GT, o CFM busca garantir a qualidade da formação dos futuros médicos e aprimorar a assistência em saúde oferecida à população, com profissionais bem capacitados e comprometidos com a ética e a segurança no exercício da medicina.