Conhecido pelos investimentos e extravagâncias, Carlos Magno paga contas atrasadas de seguidores

O influenciador faz sucesso com os conteúdos sobre educação financeira

Os influenciadores chegam a receber milhares de reais apenas por uma publi, imagina então com várias diariamente. Enquanto muitos só vão juntando cada vez mais, Carlos Magna foi na direção contrária. Já conhecido por ter muitos investimentos, o influenciador aproveitou para ajudar financeiramente alguns seguidores no mês de fevereiro.

As contas pagas vão desde contas de água, luz e até mesmo mensalidades de planos de saúde



No último domingo, 6, Carlos abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e alguns seguidores enviaram alguns boletos atrasados que não iam conseguir pagar. Sem pensar duas vezes, Magno chamou alguns fãs por mensagem privada e decidiu que pagaria as contas para eles, seja as de luz, água ou até planos de saúde.

Carlos nasceu em família humilde e se tornou multimilionário após se formar em Direito



Os seguidores que estão sendo ajudados, além de estarem muito gratos com a atitude, também agradeceram ao influenciador nas redes sociais. Carlos revelou nos stories que realmente está fazendo isso e o gesto chamou atenção do público nas redes sociais, até daqueles que não acompanhavam o trabalho de Magno.

O influenciador cria conteúdos educacionais e investe na bolsa de valores



Além das extravagâncias de, por exemplo, cancelar todos os compromissos e decidir casualmente partir imediatamente para Miami, curtir os Estados Unidos, Carlos também é conhecido pelos investimentos. Ele publica conteúdos de educação financeira e desenvolvimento pessoal nas redes sociais e faz muito sucesso com isso.