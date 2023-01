Conheça Thiago Velásquez, o metaleiro do forró

Com grande bagagem musical, especialmente no Rock, Thiago Velásquez aparece no cenário piseiro, com um estilo próprio

A Texas Carioca Produções Artísticas apresenta para o mercado musical nacional o cantor piseiro Thiago Velásquez, conhecido como o metaleiro do forró, como uma nova aposta de dois estilos musicais conhecidos, mas com uma pegada única.

O mais novo forrozeiro que não deixa de lado suas raízes do heavy metal



Desde o final do ano passado, a empresa vem produzindo e gerenciando a imagem e carreira do artista que, atualmente, se dedica ao forró, mas sem deixar de lado suas raízes do heavy metal, criando, assim, uma identidade própria. Thiago Velásquez iniciou na música aos 12 anos, contudo, sua paixão artística veio aos 7, após ver um clipe da banda The Offspring.

Thiago é a nova aposta de dois estilos musicais conhecidos, mas com uma pegada única



O primeiro instrumento de Thiago foi o violão, mas logo passou a tocar guitarra, sua paixão. E não demorou muito para que ele começasse a integrar pequenas bandas, se apresentando em shows, saraus e festivais de bandas. Já aos 17 anos, foi convidado para integrar a banda de stoner rock, Statik Majik, porém como baixista. E foi esta oportunidade que o levou a tocar, não somente fora do seu estado natal, o Rio de Janeiro, mas também fora do Brasil.



A partir daí Thiago fez parte de bandas que o levaram por turnês internacionais, em países da América do Sul e da Europa. Em 2018, o músico se apresentou nas noites cariocas, com uma variedade de estilos.

Em 2019, voltou a tocar em uma turnê pelo Brasil, Equador, Chile e Argentina, mas, desta vez, com a cantora de heavy metal, que marcou época na década de 1980, Leather Leone, dividindo palco com banda Raven.



Mudança de estilo

Ainda em 2019, como baixista, Thiago participou da gravação do DVD do cantor de pagode, Rafael Soares.

No mesmo ano, passou a integrar a banda de eventos Fugitivos de Tokyo e começou trabalhar aos finais de semana em casamentos, aniversários e festas corporativas. Além disso, iniciou as gravações do disco do Aneto, um compositor de música brasileira.



E, agora, Thiago Velásquez entrou de vez para o mundo piseiro, onde mescla toda sua história roqueira, com o forró, criando uma sonoridade exclusiva e completamente diferente.