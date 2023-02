Conheça os passos para efetuar um atendimento de excelência na corretagem de imóveis

Augusto Braga mostra os passos para potencializar a qualidade do seu atendimento

Quando se trabalha com vendas, o processo de atendimento, em qualquer que seja a área, por muitas vezes pode ser o diferencial para ser um profissional de ponta ou apenas “mais um na multidão”. No ramo de corretagem essa situação não é diferente, e talvez seja até mais imprescindível do que em outras situações. Pensando nisso, Augusto Braga, destaque na área de corretagem de imóvel de luxo em São Paulo e Rio de Janeiro fornece algumas dicas para potencializar a qualidade do atendimento.

Augusto acredita que criar um vínculo de sinceridade com o cliente e familiares facilitará os processos

O ditado é antigo, mas ainda vale: “A primeira impressão é a que fica”, e isso é fundamental para os corretores. Carro limpo, vestimentas boas e limpas, detalhes que causam uma boa impressão no que diz respeito a imagem pessoal e seriedade do corretor. Além da apresentação pessoal, a pontualidade é mais um fator primordial para ser bem visto, otimizando o tempo e o roteiro para privilegiar a visita ao imóvel. Outro fator muito importante para o sucesso é ser presente durante o atendimento, evitando distrações que possam surgir e prestando total atenção no cliente.

Augusto Braga é reconhecido por sua expertise no ramo de imóveis de alto padrão e luxo

Criar confiança também é muito importante nesse momento, criar um vínculo de sinceridade com o cliente e familiares facilitará os processos, humanizando o atendimento e criando interesses em comum para que a experiência seja a melhor possível. Apesar dessa necessidade de criar um vínculo, a clareza e objetividade são fatores primordiais para não incomodar muito os clientes. E nesse processo de objetividade se faz necessário escutar mais do que falar, pois além de entender o que o cliente deseja, demonstrar interesse em ouvir a opinião dele também pode ser um fator para gerar um vínculo mais próximo.

As oportunidades sempre surgem para todos, mas a principal diferença nessas situações é que quem estiver bem preparado aproveitará essas chances e se destacará no mercado, tornando-se referência.