Conheça os participantes que vão impressionar com suas habilidades confeitando os bolos mais criativos e saborosos da nova temporada de Bake off Brasil

Acompanhe a trajetória dos confeiteiros na busca pelo título de “Melhor Confeiteiro Amador do Brasil”

Na aguardada estreia da nova temporada do reality show “Bake Off Brasil”, os 18 participantes selecionados estão prontos para mostrar todo o seu talento e habilidade na primeira prova criativa intitulada “Bolo Personalidade”. A competição promete ser uma mistura irresistível de criatividade e sabor, onde os competidores terão que preparar bolos que não apenas sejam visualmente deslumbrantes, mas também reflitam suas próprias personalidades.

Tábita Juliete, 26 anos – Artesã – Guarulhos, SP Samuel, 24 anos – Cozinheiro – Contagem, MG Daniela, 27 anos – Influenciadora – Guarani, MG Cassia, 37 anos – Modelo – Santos, SP

A prova “Bolo Personalidade” exige que os participantes decorem bolos em formato padrão, seja redondo ou quadrado, com elementos como olhos, nariz, boca, braços e outros detalhes que expressem a personalidade de cada concorrente. Além disso, os sabores dos bolos devem contar histórias únicas, transformando cada criação em um autêntico “cartão de visitas” gastronômico.

Joaquim, 25 anos – Professor de dança – Seropédica, RJ Natália, 30 anos – Personal Stilist – Jundiaí, SP Yorran, 20 anos – Criador de Conteúdo – Castanhal, PA Emilly, 25 anos – Atendente – São Paulo, SP

Ao longo da competição, os jurados Beca Milano e Giuseppe Gerundino estarão avaliando cada criação com olhos críticos, levando em consideração a apresentação, a execução técnica e, é claro, o sabor. Na prova técnica, os competidores enfrentarão um desafio complexo: replicar com perfeição o intricado “Bolo Bake Off”, que consiste em camadas de massa de farinha de amoras, recheios de creme de nata e calda de amoras com licor de cassis, além de uma decoração especial.

Layon, 19 anos – Estudante – São Paulo, SP Marcel, 41 anos – Comissário – São Paulo, SP Creuza, 35 anos – Dona de casa – Mãe D’Água, PB Maria Inêz, 40 anos – Professora Ed. Infantil – Niterói, RJ Rhaina, 25 anos – Recreadora Infantil – Guarulhos, SP

A cada episódio, um participante será eliminado, enquanto outro será coroado como o Mestre Confeiteiro. O grande vencedor do reality receberá o título de “Melhor Confeiteiro Amador do Brasil”, um troféu cobiçado e um avental preto simbólico. Além disso, o campeão da temporada terá a oportunidade única de explorar a terra dos melhores chocolates da Europa, com uma viagem à Bélgica, oferecida pelo CEO da Cacau Show, Alê Costa.

Entre os competidores, uma mistura diversificada de perfis e histórias enriquece ainda mais a competição. Desde um agricultor a um professor de dança, cada participante traz sua paixão e habilidades únicas para a confeitaria. Ao longo da temporada, os espectadores serão levados a uma jornada deliciosa e emocionante enquanto acompanham esses confeiteiros amadores na busca pelo título de Mestre Confeiteiro e pela doçura da vitória.