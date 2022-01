Conheça os oito pratos mais leves de grandes restaurantes de São Paulo para este verão

A coluna lista os melhores pratos de restaurantes conhecidos de São Paulo para você saborear neste verão com muita leveza

Verão pede comidas mais leves né? Pensando nisso, a Coluna traz agora para você o TOP8 pratos de alguns restaurantes da capital paulista no qual você pode comer bem e ainda sem ficar com aquela sensação pesada no estômago.

No restaurante Animus, em Pinheiros, o principal prato indicado pela proprietária do restaurante, a chef Giovanna Grossi, é o encantador Polvo na Brasa com gema confitada, cuscuz de uarini e emulsão de frutos do mar. O restaurante fica localizado na Rua Vupabussu, 347 – Pinheiros; no Instagram (@animusrestaurante).

Polvo na Brasa com gema confitada, cuscuz de uarini e emulsão de frutos do mar

Para quem gosta de massas e frutos do mar, o delicioso spaghetti com lula, camarão e mexilhão é uma super pedida. Você o encontra no restaurante Bananeira, do Chef Maurício Ganzarolli. O restaurante, no Instagram (@bananeiramorumbi), fica localizando na Rua Mal. Hastimphilo, de Moura, 419 – Vila Suzana.

Spaghetti com lula, camarão e mexilhão

Já chef Alain Poletto, proprietário do restaurante Bistrot de Paris, indica um saboroso prato que tem como acompanhamento uma grande paixão brasileira: o Steak Tartare com batata frita e salada. No Instagram (@bistrot_de_paris), você pode conhecer mais do restaurante localizado na Rua Augusta, 2542 – Jardim Paulista.

Steak Tartare com batata frita e salada

A quarta opção você degustará em uma pizzaria! Sim, a leveza do prato Modena, composto por queijo de cabra, espinafre, castanhas, aceto balsâmico e morangos, pode ser encontrado na Dona Firmina Pizzaria. Localizado em Moema, na Alameda dos Anapurus, 1491, no Instagram oficial (@donafirmina) você tem acesso a outras iguarias.

Modena

Como quinta indicação temos a Caramella, prato com peito de peru defumado, brie, cebola caramelizada, rúcula e azeite extravirgem. O restaurante Piadina Tree, de Naroa Nadales, sócia proprietária, que serve esse prato apetitoso. Ele fica localizado na Avenida Juriti, 629, Moema. O (@piadinatree) é o Instagram oficial.

Caramella

O apetitoso e leve prato de peixe branco grelhado com abobrinhas, batatinhas grelhadas e tomate, você poderá degustar no restaurante Praça São Lourenço, localizado na Rua Casa do Ator, 608 – Vila Olimpia.

Peixe branco

Para quem gosta de comida oriental, o Tirashi, feito com fatias de peixe cru — salmão, atum, peixe branco e polvo — tamago e ovas, é uma ótima indicação. De Mario Nagayama, o restaurante Nagayama Itaim se localiza na Rua Bandeira Paulista, 369, no Itaim Bibi. Seu Instagram, (@restaurantenagayama).

Tirashi

E para encerrarmos, mas não menos apetitoso, o prato Polpo, Carciofi e Pomodorini, salada composta por polvo com perfume de hortelã, alcachofras, tomate sweet grape, radicchio e mini agrião. Do restaurateur Juscelino Pereira, o restaurante que serve o prato é o Piselli Jardins, no Instagram (@restaurantepiselli), fica localizado Rua Padre João Manuel, 1253 – Cerqueira César.

Polpo, Carciofi e Pomodorini

Bom apetite!