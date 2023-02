Conheça os destinos e hotéis internacionais mais procurados pelos brasileiros em 2022

Mais de 200 mil pessoas viajaram com o Hurb para fora do país

O ano de 2022 marcou o retorno de muitos viajantes à ponte aérea internacional. Só o Hurb, empresa de tecnologia com a maior plataforma de viagens online do Brasil, embarcou cerca de 205 mil brasileiros para o exterior ao longo do último ano. Entre os destinos preferidos estiveram: EUA (75 mil viajantes), México (44 mil) e Grécia (8 mil). Além deles, Argentina, Portugal, Colômbia e República Dominicana também entraram na lista de países mais visitados, de acordo com pesquisa da Travel Tech.

Disneyland Paris foi a atividade internacional mais vendida no ano passado

“O turismo pós-pandemia veio com muita força, especialmente com o avanço da vacinação. Entendemos a necessidade dos viajantes em explorar o mundo e ter diferentes experiências como forma de liberdade e bem-estar. Pensando nisso, trouxemos para os nossos viajantes 27 novos destinos internacionais”, conta Gabriela Armstrong, head de Growth do Hurb.

Gabriela Armstrong, head de Growth do Hurb

Os Estados Unidos, destino retratado com frequência em filmes e séries, que fascina a todos com as ruas de grandes metrópoles, como Nova York, ou com parques temáticos, como os de Orlando, atraem centenas de turistas todos os anos. Já o arquipélago da Grécia se destaca pelas paisagens da Antiguidade Clássica ainda preservadas, além de uma arquitetura única e muito característica nas ilhas Santorini e Mykonos.

O Hotel Xcaret México foi um dos hotéis escolhidos pela facilidade e conforto do all inclusive

Quando o assunto são os hotéis mais vendidos em 2022, percebe-se que os viajantes demonstram um claro interesse pelas paisagens paradisíacas do México e pela facilidade e conforto do all inclusive: entre os principais estão o Hotel Xcaret México, Cancun Bay Resort e Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun. Já entre os passeios internacionais mais procurados, a Disneyland Paris, Cocobongo Cancún e Walt Disney World se destacam.

Top 10 hotéis internacionais mais vendidos

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana

Grand Park Royal Cancún

Rosen Inn International

Hotel Xcaret México — All Parks & Tours / All Fun Inclusive

Rosen Inn Lake Buena Vista

Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun

Hard Rock Hotel Cancun

Now Emerald Cancun

Barceló Bávaro Palace

Rosen Inn At Pointe Orlando

Top 10 atividades internacionais mais vendidas

Disneyland Paris

Cocobongo Cancun

Walt Disney World

Universal Orlando Resort

Cocobongo Punta Cana

Lisboa Card

Isla Saona

Chichen Itza

Tulum

Museu do Louvre