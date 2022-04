Conheça os 5 melhores hidratantes do mercado brasileiro

Cada área do corpo tem uma necessidade específica e precisa de um produto adequado

Uma pesquisa realizada com 54 dermatologistas em 23 diferentes países revelou que 90% dos profissionais especialistas em pele acreditam que aplicar um hidratante no corpo e no rosto diariamente é de extrema importância para saúde da pele. É por isso que fizemos uma seleção com os cinco melhores hidratantes brasileiros.

É importante hidrata a pele no mínimo duas vezes ao dia, de preferência após o banho



Muitas pessoas pensam que a hidratação deve ser feita apenas em quem tem a pele seca ou ressecada, mas essa ideia está errada. Os especialistas afirmam que que a hidratação é fundamental para proteção e flexibilidade da pele. É importante lembrar também que cada área do corpo tem uma necessidade específica, por tanto, precisa de um produto adequado. Confira!

Regenèr Emulsão – Sumred

Esse é um dermocosmético natural de Aloe Vera, Camomila e Calêndula, perfeito para peles sensíveis. Além de hidratar a prevenir descamações e irritações na pele, o produto também é um calmamente e suavizante de peles sensibilizadas, e age no tratamento de vários problemas, como psoríase, hematomas e equimoses, manchas escuras, dermatite atópica, lesão por pressã, anti-aging, ceratose actínica.

O Regenèr Emulsão é perfeito para peles que precisam de hidratação efetiva, para reduzir as alterações da pele, como coceira, irritação, descamação ou outro desconforto, provocadas por alguma patologia, tatuagens ou pigmentação

Loção Hidratante Corporal – Riô

Esse produto é perfeito para hidratar, nutrir e reforçar as defesas naturais da pele, deixando-a macia e regenerada, além de oferecer ação antioxidante que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. O hidratante da Riô tem fragrância hipoalergênica, fórmula biodegradável e é livre de corantes, parabenos e petrolatum.

O hidratante da Riô conta com manteiga de karité, óleo de café verde, pró-vitamina B5, bioativos da água do coco verde, vitamina E e muito mais

Desodorante Hidratante Corporal Sensi Mix De Leites – Jequiti

Esse hidratante possui uma tecnologia exclusiva criada para proporcionar a hidratação e a textura perfeita para pele. O produto é enriquecido com leite de aveia e leite de quinoa, que ajuda na maciez, resultado prolongado, película protetora e hidratação de até a 2ª camada da pele.

Com um preço super acessível, o hidratante Sensi, da Jequiti, é perfeito para reestabelecer o nível de hidratação da pele

Hidratante Firmador – Sallve

Como a própria Sallve diz: “é muito mais do que hidratação”. Esse produto é um sérum-gel com oito formas (e três pesos) de Ácido Hialurônico feito para agir em diferentes camadas da pele. O produto conta com vários ativos que hidratam profundamente e pele, dão um efeito tensos instantâneo, aumenta a luminosidade da pele, suaviza as linhas finas e melhora a firmeza.

A Sallve afirma que o hidratante firmador apresentou hidratação por 48h e aumento da hidratação natural da pele após 21 dias de uso durante os testes clínicos

Hidratante Facial Leite de Arroz – Hidrabell

Para quem sofre com pele oleosa, mas adora manter aquela maquiagem linda no dia-a-dia, o hidratante facial de leite de arroz da Hidrabell cai como uma luva. O produto conta com ativos como acquabio, que mantém a hidratação prolongada da pele, filtro solar e óleo de arroz, que auxilia no clareamento de manchas, hidrata e reduz a oleosidade.