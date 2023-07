Conheça os 11 minicursos que a Faculdade Anhanguera de Brasília oferece gratuitamente para a comunidade

Amplie seus conhecimentos e impulsione sua carreira com opções de qualificação em Educação Física, Fisioterapia, Psicologia, entre outras áreas

A Faculdade Anhanguera de Brasília está com inscrições abertas para 11 minicursos presenciais e EAD, todos gratuitos para a comunidade. Com início na próxima segunda-feira (17) e duração até o dia 28 de julho, as atividades visam proporcionar novas experiências e oportunidades de desenvolvimento profissional.

Faculdade Anhanguera oferece 11 minicursos gratuitos para a comunidade em Brasília

De acordo com o diretor da instituição, Juliano Carregaro, os cursos têm como objetivo oferecer uma melhor preparação para os interessados da região, sejam eles alunos ou não, visando a ampliação de conhecimentos, a realização de conexões e a busca por melhores oportunidades no mercado de trabalho. A iniciativa busca proporcionar uma qualificação de qualidade em áreas como Educação Física, Fisioterapia, Psicologia, entre outras.

As inscrições podem ser realizadas até o dia do curso ou até o preenchimento das vagas. Os participantes terão a chance de aprender com especialistas renomados em cada área e receberão certificados de conclusão ao final dos minicursos.

Amplie seus conhecimentos e aprimore sua carreira com cursos presenciais e EAD

Não perca essa oportunidade de aprimorar sua carreira e adquirir novos conhecimentos. Inscreva-se agora mesmo nos minicursos gratuitos da Faculdade Anhanguera de Brasília e invista em seu futuro profissional.

Cursos Presenciais:

Local: Faculdade Anhanguera de Brasília – QS 01, Lote 40, Taguatinga Shopping – Taguatinga, Brasília – DF, 71950-904

Empreendedorismo na Educação Física

17 de julho, às 19h

Palestrante: Prof. Esp. Lucas Prestes

Inscrição através do link

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Anatomia Palpatória e Repercussão na Avaliação

18 de julho, às 19h

Palestrante: Ft. Victor Escobar

Inscrição através do link

Artigo Científico: Por Que e Como Ler

26 de julho, às 16h

Palestrante: Profa. Dra. Lys Deus

Inscrição através do link

Diabetes: Um mal de todas as gerações

18 de julho, às 19h – Sala 201

Palestrante: Prof. Marcus Alisson

Inscrição através do link

Ozonoterapia na estética

20 de julho, às 19h – Sala 201

Palestrante: Profa. Izáuria Marcia

Inscrição através do link

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Auriculoterapia: o poder da reflexologia

25 de julho, às 19h- Sala 201

Palestrante: Profa. Selma Adorno

Inscrição através do link

Resistência Bacteriana: mecanismos e relevância clínica

26 de julho, às9h – Sala 201

Palestrante: Prof. Kendric Mariano

Inscrição através do link

Intervenções práticas na clínica infanto-juvenil

26 de julho, às 19h

Palestrante: Prof. Luciene Alves – Convidado: Marcos Menezes

Inscrição através do link

As dimensões entre saúde mental e os transtornos: promoção e prevenção

27 de julho, às 19h

Palestrante: Prof. Rachel Rabelo

Inscrição através do link

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cineclub – Filme: Precisamos falar sobre Kevin

28 de julho, às 19h

Prof. Ana Clara Alves

Inscrição através do link

Curso EAD

Uso excessivo de telas na infância e adolescência

25 de julho, às 10h

Palestrante: Prof. Marina Leite e Convidado: Deivisson S. Barros

Inscrição através do link

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE