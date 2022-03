Conheça o triplex do sócio e apresentador da RedeTV! Marcelo Carvalho

Tons de verde e cinza foram escolhidos para deixar o ambiente ainda mais confortável

Recém reformado, o triplex do apresentador Marcelo de Carvalho fica localizado em São Paulo e tem 2000 metros quadrados, contando com ambientes como sala de jantar,adega, sala de jogos, cinema e muito mais. Tons de verde e cinza foram escolhidos para deixar o ambiente ainda mais confortável. O projeto foi feito pela empresa Altera Arquitetura.



A sala de jantar é um dos ambientes mais chamativos, as paredes são revestidas com papéis de paredes que vieram de fora do Brasil, mesa com 12 lugares, um pé direito de 6m e uma vista incrível.

Marcelo tinha como premissa inicial dar toques modernos no apartamento que tinha a decoração totalmente clássica, sem precisar mudar muitas coisas.





”Quando nós chamamos o Renan e o pessoal da Altera Arquitetura nós tínhamos um desafio que não era fácil. Era atualizar e modernizar o apartamento que já era uma beleza mas era muito clássico,sem perder as características dele. É um desafio complicado porque você não pode alterar o espírito de uma casa, você pode deixá-la melhor, mais bacana. E a gente ficou muito satisfeito com o resultado, isso foi obtido com a mudança radical da paleta de cores da casa, com uso de tons inusitados, com a mudança de alguns tecidos. Isso deu um twist muito legal, atual e diferente. Ficamos muito satisfeitos com o trabalho, com as idéias, acompanhamento e execução. Parabéns ao pessoal da Altera Arquitetura”, declara Marcelo de Carvalho.