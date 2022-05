Conheça o projeto ‘Mutirão da Saúde’, criado pelo Dr. Rafú Júnior

As principais consultas são com clínico e pediatra, todavia o projeto também realiza exames de ultrassonografia e raio-x

Dr. Rafú Junior é ferrazense, casado e pai de duas meninas, e claro, apaixonado por cuidar de pessoas. Tem apenas 36 anos, mas uma grande experiência na saúde e nos projetos sociais. Filho do ex-vereador e ex-secretário de saúde Dr. Rafú, o médico é responsável pelo Mutirão da Saúde.

O projeto que começou em Ferraz de Vasconcelos, cidade do Alto Tietê, hoje está em mais de 100 cidades no estado de São Paulo e já atendeu, em mais 10 anos, mais de 60 mil pessoas gratuitamente. As principais consultas são com clínico e pediatra, todavia o projeto também realiza exames de ultrassonografia e raio-x.

Dr. Rafú Junior

“Esperar qualquer atendimento já é difícil, mas quando se trata de saúde, um minuto é uma eternidade. Ficar em uma fila por horas já é complicado, imagina esperar consultas e exames por meses? Além da dor física, sempre achei um desrespeito com o psicológico das pessoas.”, diz o médico do Mutirão da Saúde, Dr. Rafú Junior.

O projeto que sempre teve este foco em eliminar as filas da saúde nas cidades por todo estado, tem tomado dimensões maiores, e outros médicos tem se dedicado ao projeto para assim , levar dignidade a população.

“Desde pequeno acompanhei o trabalho de médico no meu finado pai, e peguei amor por todo esse mundo. Tenho meu trabalho como médico em clínicas e hospitais, mas sempre dediquei meu tempo colaborando para uma oportunidade de saúde inclusiva, para todos! Ter convênio no país é muito caro e cabe as cidades e ao estado eliminar as filas na saúde, o que não acontece. como cresci vendo este descaso com as pessoas, na minha cidade e no estado, resolvi mostrar que é possível sim eliminar as filas no sistema de saúde, basta dedicação e trabalho sério”, diz o médico.