Conheça o novo jogo da Konami no BIG Festival 2023

A renomada publisher japonesa traz oportunidades de publicação para desenvolvedores independentes, enquanto o CEO da KeelWorks apresenta o aguardado jogo CYGNI: All Guns Blazing

Em São Paulo, o BIG Festival, maior festival de games da América Latina, anunciou com entusiasmo a participação da Konami Digital Entertainment Inc. (KONAMI), conceituada publisher japonesa de videogames. O evento, que ocorrerá entre os dias 28 de junho e 2 de julho no São Paulo Expo, promete ser um marco na indústria de jogos, com a presença de renomadas publishers e personalidades influentes.

A presença da KONAMI no BIG Festival é motivo de grande destaque, já que a empresa é reconhecida como uma das principais editoras da indústria de jogos. Sua participação agrega imenso valor ao evento, enriquecendo a experiência tanto para os desenvolvedores quanto para os participantes. A KONAMI reforça ainda mais a reputação do BIG Festival como uma plataforma chave para fomentar a colaboração e impulsionar a inovação na indústria de jogos.

Durante o festival, Michael Rajna, diretor sênior de desenvolvimento de negócios e licenciamento da KONAMI, estará presente para detalhar a iniciativa de publicação de terceiros da empresa. Sua participação visa oferecer dicas valiosas aos desenvolvedores sobre como ter seus jogos publicados. A KONAMI está comprometida em apoiar e ampliar as visões de desenvolvedores talentosos, assinando ativamente novos jogos de estúdios menores. A presença de Rajna no BIG Festival demonstra o compromisso da KONAMI em fortalecer a indústria de jogos na América Latina.

Além da KONAMI, o festival também conta com a participação de Meher Kalenderian, fundador e CEO da KeelWorks, especialista da indústria de jogos. Kalenderian apresentará sessões falando sobre a jornada por trás do jogo CYGNI: All Guns Blazing, o mais novo título a ser publicado pela KONAMI.

Os participantes terão a oportunidade exclusiva de conhecer informações valiosas sobre o processo de desenvolvimento, a visão criativa e a jogabilidade que CYGNI promete oferecer. A presença de Kalenderian no evento é um exemplo do compromisso do BIG Festival em trazer especialistas da indústria para compartilhar conhecimentos e inspirar os desenvolvedores.

Gustavo Steinberg, diretor do BIG Festival, expressou seu entusiasmo com a presença da KONAMI e destacou a importância dessa parceria para o evento. Steinberg ressaltou o compromisso da Konami com publishers independentes e sua dedicação em apresentar títulos emocionantes como CYGNI, alinhando-se perfeitamente com a missão do festival de apoiar e promover desenvolvedores talentosos.

Com a presença da KONAMI e da KeelWorks, o BIG Festival 2023 promete ser um evento de destaque na indústria de jogos. Os participantes terão acesso a informações valiosas sobre desenvolvimento, publicação e estratégias para impulsionar suas carreiras. O evento continua a anunciar diversas atrações e presença de convidados especiais, confirmando sua posição como o maior festival de games da América Latina.