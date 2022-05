Conheça o Hotel Savoy, referência em tradição e exclusividade, em Campos do Jordão

O Hotel é referência em tradição e exclusividade, por oferecer um serviço especializado e uma atmosfera apaixonante aos seus hóspedes

O frio é um grande atrativo aos visitantes de Campos do Jordão; as temperaturas começam a baixar na Serra da Mantiqueira a partir do fim de maio e essa época fria vai até o meio de setembro, o clima torna propício a apreciar uma gastronomia refinada, sossego das montanhas.

Além disso, conta com apresentações musicais todos os sábados, e deliciosas opções em seu restaurante e bar que fica em frente a piscina (Pool Pig Bar).

E no alto da Serra, o Hotel Savoy é referência em tradição e exclusividade, por oferecer um serviço especializado e uma atmosfera apaixonante aos seus hóspedes. E o que torna o Hotel Savoy diferente de qualquer outra hospedagem em Campos do Jordão, é que cada acomodação é pensada no total conforto e bem-estar, para que essa experiência única seja inesquecível.

E no alto da Serra, o Hotel Savoy é referência em tradição e exclusividade, por oferecer um serviço especializado e uma atmosfera apaixonante aos seus hóspedes

Além disso, conta com apresentações musicais todos os sábados, e deliciosas opções em seu restaurante e bar que fica em frente a piscina (Pool Pig Bar).

E o que torna o Hotel Savoy diferente de qualquer outra hospedagem em Campos do Jordão, é que cada acomodação é pensada no total conforto e bem-estar, para que essa experiência única seja inesquecível

O centro turístico da cidade fica há exatos 5 minutos de carro do Hotel, a Vila Capivari durante essa estação de outono e inverno o bairro oferece inúmeras atrações gastronômicas, culturais e festivais imperdíveis, para você aproveitar ao máximo o seu passeio em Campos do Jordão.