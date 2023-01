Conheça o estilo de Janja Lula da Silva, a militante, socióloga e, agora, primeira-dama do Brasil

Consultora de moda analisa visual da esposa do presidente neste domingo e o compara a outros momentos de sua vida pública

Janja Lula da Silva subiu a rampa do Congresso Nacional neste domingo, dia 1º de janeiro, ao lado do novo Presidente do Brasil. Para a ocasião, a primeira-dama escolheu um terno da estilista gaúcha Helô Rocha, que também foi responsável pelo icônico vestido do casamento com Lula. O conjunto composto por jaqueta, colete e calça pantalona é de tingimento natural e foi bordado por artistas de Timbaúba, município da Zona da Mata pernambucana, valorizando também as artesãs brasileiras.

A roupa escolhida por Janja, para o dia da Posse, chamou atenção nas redes sociais.

“Ela apresentou uma elegância tradicional, mas desconstruída”, analisa a consultora de moda e estilo Camile Stefano. Segundo a profissional, o terninho e a cor clara remetem à civilidade exigida pelo evento, mas também à mensagem de empoderamento feminino presente nos posicionamentos da primeira-dama. O corte moderno e os bordados elaborados trazem modernidade, carisma e descontração à imagem. Além disso, há o significado por trás da escolha da designer gaúcha.

Não é a primeira vez que Janja prioriza estilistas brasileiros em momentos de grande exposição. Em novembro, logo após a divulgação do resultado do segundo turno, a socióloga usou uma camisa da Misci para sua primeira entrevista como primeira-dama, no Fantástico. Apesar das críticas recebidas devido ao valor da roupa, de R$ 2.580,00, a mensagem transmitida por ela foi poderosa: além da própria identidade da marca falar sobre a miscigenação nacional — daí o nome Misci –, segundo o designer criativo, Airon Martin, a peça é um resgate de símbolos e matérias-primas do Brasil.

Uma mensagem destinada à cultura e à representação nacional também estava presente no vestido de noiva da primeira-dama, usado em maio de 2022. O modelo de Helô Rocha foi feito em parceria com seis bordadeiras do Seridó, interior do Rio Grande do Norte. Cada um dos bordados, feitos artesanalmente em máquinas de pedal, contava uma história do sertão nordestino.

Janja antes e depois da campanha

Mas não é de hoje que Janja conta histórias através das roupas. Durante sua carreira pública e política, era normal ver a socióloga vestindo camisetas com símbolos de protestos e causas defendidas por ela. Outro ponto comum observado em seu visual é a preferência pelo conforto. “Na militância é compreensível priorizar looks confortáveis, pois se passa muito tempo em pé ou em caminhadas”, explica Camile. “Mas existe também o fator da imagem. O tênis e camiseta passam a ideia de uma pessoa próxima à população. As pessoas se identificam, se sentem representadas”, analisa.

Durante o período eleitoral, Janja manteve grande parte de suas características de estilo. Ela era vista em cima de palanques e em eventos oficiais do Partido dos Trabalhadores (PT) – ao qual é filiada desde 1983 – com combinações leves e despojadas, sempre priorizando a calça jeans e os sapatos baixos.

Após a eleição, a socióloga acompanhou o presidente à COP 27, no Egito. Segundo a análise da especialista em imagem, Janja manteve o conforto, porém optou por escolhas mais elegantes, já se apresentando como primeira-dama. Durante o evento, ela preferiu a discrição, com combinações neutras. “Em um momento em que estamos vendo o país dividido politicamente, trabalhar cores mais fortes poderia ser um erro. Até mesmo a armação dos óculos mudou. Durante a campanha era preta e agora é nude, deixando a imagem mais leve”, comenta a stylist.

É impossível dizer com certeza como a primeira-dama do Brasil irá se vestir e se posicionar nos próximos quatro anos. Mas Camile aposta que muitas das características observadas na história política de Janja a acompanharão no exercício da função. “Acredito que ela terá essa elegância simples: a formalidade que a posição exige, mas transmitindo simplicidade e buscando sempre uma imagem acessível e de identificação com as pessoas”, pressupõe.