Conheça o Dr. Wilian Pires, referência em cirurgias plásticas corporais

Especialista é um dos profissionais mais procurados do País por interessados em lipoaspiração HD

Em alta no Brasil e no mundo, as cirurgias plásticas conquistam cada vez mais pessoas interessadas em remodelar o corpo. Isso se deve ao fato de que, com o passar dos anos, os procedimentos se tornaram mais acessíveis e seguros, além de que há mais profissionais atuando na área.

O renomado cirurgião plástico Wilian Pires

Este é o caso, por exemplo, do cirurgião plástico Wilian Pires. À frente de uma clínica de referência em Goiânia, o médico é um dos mais procurados por pacientes que desejam se submeter a procedimentos como lipoaspiração HD, R24R e Mastopexia em L.

Pires, na verdade, é um grande estudioso do universo da cirurgia plástica. Para aprimorar as técnicas, participa, com frequência, de cursos no exterior e visita colegas de profissão para troca de experiências – até o momento, já teve encontros com quase 100 cirurgiões plásticos renomados mundo afora.

“A medicina avançou muito e a cirurgia plástica foi uma das áreas que mais se beneficiou de novas tecnologias”, pontua. “Tento me aperfeiçoar constantemente para providenciar o melhor serviço possível para os meus pacientes”, acrescenta.

A mastopexia é um procedimento indicado para mulheres que estejam com a mama ptosada (caída)

Em sua clínica, a lipoaspiração HD, procedimento que visa a realçar o contorno corporal e os músculos do abdômen, é a cirurgia mais realizada. Inclusive, homens já representam 40% dos pacientes interessados em conquistar a tão sonhada barriga de tanquinho.

Atualmente, Pires atende em uma clínica e faz cirurgias em um hospital. Não contente em somente pôr em prática as técnicas que aprendeu a dominar, também promove o projeto “Rota das Estrelas”, no qual convida outros médicos a conhecerem a sua rotina de trabalho e compartilha conhecimentos valiosos para quem deseja se aprimorar no campo da plástica corporal.

“Sem troca de experiências, a medicina não sai do lugar. Toda a minha carreira foi pautada em estudos e interação com outros profissionais. Hoje, também divido o meu conhecimento com outros colegas da área”, ressalta.

Trajetória

Pires se apaixonou por medicina ainda na infância. Inspirado pela profissão do pai, médico veterinário, decidiu que iria cuidar das pessoas. No entanto, inicialmente, passou no vestibular para estudar farmácia.

Como estava decidido, preferiu passar um período estudando inglês nos Estados Unidos. Sei meses depois, voltou ao Brasil e ingressou na universidade de medicina. Começou o curso em Gurupi (TO) e concluiu a graduação na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), em Brasília.

Em seguida, fez uma pós-graduação em medicina do trabalho e passou um ano fazendo plantões, antes de iniciar a residência em cirurgia geral.

Antes de se dedicar integralmente à cirurgia plástica, Pires ainda atuou no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, e no SAMU. Ele também integrou a equipe do Programa Mais Médicos.

“Durante a residência em cirurgia plástica, percebi quantos traumas, insatisfações e angústias as pessoas tinham em relação a seus corpos. Vendo tudo isso, fui atrás de novos aprendizados, conhecimentos e tecnologias para entregar o melhor que eu posso aos meus pacientes”, lembra o médico.