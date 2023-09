Conheça o atleta Gui Santos, destaque no basquete dos EUA que vai realizar evento em Brasília

Gui foi descoberto no Minas Tênis Clube e disputou 4 temporadas do NBB. Ala acabou de representar o Brasil na 19ª edição da Copa do Mundo FIBA de Basquetebol Masculino

Guilherme Carvalho dos Santos é o nome no registro de Gui Santos, atleta brasileiro que tem brilhado no basquete. Gui Santos nasceu em Brasília, tem 21 anos, 2,01 de altura e atua como ala/armador. Gui se destacou no basquete brasileiro no Minas Tênis Clube em 2018 e disputou quatro temporadas do Novo Basquete Brasil (NBB) pelo time mineiro.

Gui Santos atuando pelo Brasil na 19ª edição da Copa do Mundo FIBA de Basquetebol Masculino | Golden State Warriors



Gui Santos entrou no Draft da NBA em 2022, e foi draftado pelo Golden State Warriors como a 55ª escolha geral. Desde então, atua na G-League pelo Santa Cruz Warriors. Gui está na lista do técnico Gustavo De Conti dos atletas da seleção brasileira que foram convocados para a 19ª edição da Copa do Mundo FIBA de Basquetebol Masculino de 2023 e a primeira a ser sediada em mais de um país, num total de cinco cidades, ocorrendo pela primeira vez na Indonésia e a segunda vez no Japão e nas Filipinas.

1º Camp do Gui Santos

Crédito: Divulgação



Após a Copa que terminou no último dia 10, Gui prepara um evento, o “1º Camp do Gui Santos”, que irá acontecer nos dias 7 e 8 de outubro, no Colégio Mackenzie – unidade Lago Sul – em Brasília. A proposta é trazer um formato dinâmico e de experiência aos atletas de base no basquete brasileiro e brasiliense.

Com mais de 60% das vagas já preenchidas em apenas três horas de lançamento, o Camp terá treinamentos práticos, técnicos, físicos, e bate papos, entre o Gui e toda sua equipe de treinamento.

Selecionada a dedo, contando com nomes ímpares do basquete como Euler Ximenes, que treinou e treina o Gui no Brasil, Iago Scremin, assistente técnico do Cruzeiro Basquete em Belo Horizonte, e do Cristiano Sagaz, uma das maiores referências em performance física no Brasil e fora dele, além é claro do Gui e seu pai, Deivisson, uma lenda dos garrafões de basquete no Brasil afora, inclusive, com passagens em grandes clubes.



Os eventos contam com apoio do Colégio Mackenzie, da Wise up Asa Sul e da rede Casa de Biscoitos Mineiros, e estará esperando quem quiser realmente estar perto de um dos maiores nomes do basquete atual.

Serviço:

1º Camp do Gui Santos

Data: 7 e 8 de outubro

Local: Colégio Presbiteriano Mackenzie – unidade Lago Sul – Brasília

Horário: das 8 às 12h | das 14 às 18h

Informações: (61) 99928-0801 | (61) 99120-6009