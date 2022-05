Conheça Marcelo, participante do MasterChef Brasil 2022 apaixonado por culinária e desenvolvimento pessoal

Bom apreciador de churrasco e cerveja, o gerente de vendas diz que cozinhar é mais que um hobbie, é paixão mesmo

O MasterChef Brasil 2022 já está caminhando para o seu terceiro episódio, com dois eliminados e 14 competidores na disputa pelo prêmio culinário mais cobiçado do país.

Dentre os cozinheiros amadores que participam desta temporada, está Daniel Ferreira Silva, 41 anos, de Paulínia/SP. O gerente de vendas diz que é apaixonado por culinária e possui vários outros hobbies, como tocar violão, assistir séries e comer um bom churrasco.

“Gosto de tocar violão e cantar com os amigos no final de semana. Pra uns é hobbie, pra gente é paixão: cozinhar. Todo final de semana, sempre cozinho! Gosto de estudar, ler sobre desenvolvimento humano. Sair com os amigos, me chama pra tomar cerveja, churrasco, é comigo mesmo. Estou começando a fazer alguma coisa voltada a condicionamento físico, mas isso tem que ser muito forte mesmo, porque acordar pra caminhar é complicado, mas às vezes a namorada ajuda. Séries, cinema, com uma boa pipoca, adoro”, conta.

A trajetória gastronômica de Daniel começou quando ainda era garoto, quando precisou ajudar sua mãe, que estava doente. Na adolescência, o aspirante a cozinheiro profissional acabou se afastando da cozinha e só voltou há dez anos.

Do ramo da construção civil, o participante também tem formação como Master PNL, e, articulado e divertido, dons adquiridos também através da sua profissão, o vendedor quer provar que a cozinha é seu lugar.

A acirrada disputa da 9ª edição do MasterChef Brasil é exibida toda terça-feira, a partir das 22h30, depois do programa Faustão na Band, com transmissão simultânea no band.com.br e no aplicativo BandPlay.

Além de passar na tela da Band, o programa ganha também exibição no canal Discovery Home & Health e no discovery+, a partir do dia 20, sempre às sextas-feiras, a partir das 19h25.

Ana Paula Padrão apresenta o talent show e diz sentir “amor e ódio” por alguns participantes desta temporada. Já o time de jurados Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo, prometem cobrar ainda mais dos cozinheiros amadores, que passarão por provas grandiosas e também vão receber dicas de renomados chefs, que serão convidados ao longo do programa.