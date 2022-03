Conheça Marcelo Germano: o especialista em gestão empresarial, dono de cinco empresas, que faz os clientes aumentarem o faturamento através do método do EAG

Marcelo já acumula mais de 316 mil seguidores na conta e pretende expandir cada vez mais sua influência nas redes sociais

O Brasil ainda registra altos índices de empresas que decretam falência nos primeiros anos de vida. Segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) cerca de 80% das empresas no país não conseguem sobreviver após 10 anos de atividade.

O estudo ainda não reflete os impactos da pandemia, que trouxe uma série de dificuldades para os negócios a partir de 2020. E se tratando do cenário atual, de possível recuperação da economia no pós-pandemia, os empresários se veem diante de uma situação ainda mais desafiadora, o que exige muito planejamento para buscar um caminho de estabilidade nos negócios diante dos riscos apresentados.

Dono do perfil “Empresa Autogerenciável” no Instagram, Marcelo já acumula mais de 316 mil seguidores na conta e pretende expandir cada vez mais sua influência nas redes sociais

Marcelo Germano, vencedor do prêmio Mindshifters pelo RD Station na categoria Vendas – Gestão, especialista em gestão empresarial e idealizador do método do EAG (Empresa Autogerenciável) comenta que, via de regra, os empresários não têm as competências necessárias para fazer com que as empresas tenham resultados, algo de grande importância para sobreviver neste mercado competitivo, ainda mais se tratando de um momento pós-pandemia:

“Não esperamos que um advogado não estude para exercer a advocacia, e também que um médico não estude para exercer a medicina – eu suponho que ninguém em sã consciência colocaria o coração na mão de um cirurgião que não estudou muito sobre o assunto. Porém, se pensarmos sobre o mesmo raciocínio, quando você monta uma empresa, não dá para considerar que a pessoa não estudou sobre liderança, cultura, gestão, domínio pessoal, finanças e tração do negócio, não dá para esperar que o empresário não tenha feito isso. Mas a grande verdade é que as pessoas que abrem uma empresa não desenvolveram essas competências. E é isso que causa a quebra das empresas”, explica.

Dono do perfil “Empresa Autogerenciável” no Instagram, Marcelo já acumula mais de 316 mil seguidores na conta e pretende expandir cada vez mais sua influência nas redes sociais.A partir da apresentação de ferramentas práticas de gestão, o objetivo é transformar os donos de pequenas e médias empresas para que eles conduzam organizações vencedoras. Os conteúdos gratuitos são gerados e disponibilizados em plataformas digitais e já ajudaram milhares de empresários do país a darem grandes saltos de performance.

O influenciador disponibiliza conteúdos gratuitos que são gerados para plataformas digitais e já ajudaram milhares de empresários do país a darem grandes saltos de performance

“Quando comecei, há 25 anos, ouvi uma frase muito impactante: ‘quem não tem competência, não se estabelece’. As empresas que fecham é porque os donos não desenvolveram as competências que precisam para poder performar em ambiente cada vez mais competitivo. O método EAG (Empresa Autogerenciável) vem há cinco anos ajudando os donos de pequenas e médias empresas a acabar com o caos da empresa através de uma equipe autogerenciável”, finaliza Marcelo Germano.