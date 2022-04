Conheça Luciana Piquet, a empreendedora que transformou cinco mil reais em rede de SPA a domicílio e fatura R$ 5,2 milhões

A empresária deu início a uma rede de franquias presente em todo Brasil

Transformar cinco mil reais em R$ 5,2 milhões em dez anos parece utópico demais para muitos de nós. Mas foi o que fez a jovem empreendedora Luciana Piquet ao realizar o sonho de abrir uma rede de franquias de spa em domicílio que conquistou 10 mil clientes em 2021. Com 46 operações distribuídas em 40 cidades brasileiras, o faturamento do último ano foi mais de 1000 vezes maior do que o valor investido inicialmente na ideia que nasceu numa sala de espera. Para 2022, o SPA Express estima expandir pelo Brasil e alcançar a cifra de R$ 7,6 milhões.

Aos 23 anos, ao tomar o famoso “chá de cadeira” na recepção de um consultório médico, a empresária percebeu que podia transformar o tempo ocioso em algo útil no dia de milhares de pessoas. A ideia era simples: oferecer serviços de manicure e pedicure nas salas de espera de consultórios. Com ajuda do pai, que além de emprestar R$ 5 mil para o início do negócio, desenvolveu também um carrinho que integrava um banquinho à maleta de serviço para as manicures circularem pelas clínicas de João Pessoa, na Paraíba, nasceu o SPA Express em 2011.

Luciana Piquet, fundadora da Spa Express (Foto: Divulgação)

A pedido da clientela, a empresa ampliou o serviço para o atendimento a domicílio, incorporando outros procedimentos ao portfólio, como procedimentos estéticos corporais, faciais, serviços exclusivos de dia de noiva e spa day. Com tino para os negócios e o conhecimento adquirido desde os 16 anos na área de comércio exterior na empresa da família, Luciana decidiu dar mais um passo, transformando o negócio em um modelo franqueável. Deixou de lado os serviços de manicure e pedicure e passou a focar apenas nos procedimentos estéticos corporais e faciais feitos em casa. Com o aporte de R$ 26 mil feito pelo irmão, Bruno Cruz, o SPA Express entrou para o franchising em 2014.

O empreendedorismo, aliás, é uma herança familiar. A avó, Anatilde Teixeira, comandou um império de pneus e transportadora em Campina Grande na década de 70, e o pai, o engenheiro Luciano Piquet, é o inventor da máquina de reciclagem de cartuchos a vácuo para impressoras jato de tinta. Além disso, hoje, o irmão é sócio da rede que conseguiu crescer apesar dos desafios impostos pela pandemia. Enquanto as clínicas de estética permaneciam fechadas, os serviços em domicílio, embora sentissem uma queda na demanda no início, foram bem procurados.

Durante os períodos de isolamento, a empresária percebeu mais uma transformação no mercado: o crescimento substancial nas solicitações por massagens relaxantes e terapêuticas, ultrapassando as que tinham foco em estética e que eram o carro-chefe antes da pandemia. Vendo mais uma oportunidade em se destacar e levar um serviço diferenciado ao consumidor, lançou o chamado PowerRelax, procedimento que une massagem corporal e aromaterapia através de blend exclusivo de óleos essenciais, criado em parceria com a doTerra, desenvolvida pelo médico norte-americano Dave Steuer, especialista em óleos essenciais.

Hoje, o SPA Express se tornou uma opção viável para diversas outras empreendedoras e empreendedores pelo Brasil

Hoje, o SPA Express se tornou uma opção viável para diversas outras empreendedoras e empreendedores pelo Brasil. O investimento inicial para se tornar um franqueado custa a partir de R$ 37.335,00 e o negócio foi formatado em microfranquia home based – ou seja, em casa e sem a necessidade de um ponto comercial. O negócio vem despertando o interesse das pessoas que querem investir no segmento de Beleza e Bem-Estar, já obteve crescimento de 9,1% no 3° trimestre de 2021 segundo dados da Pesquisa Trimestral de Desempenho realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).