Conheça João Souza, um dos investidores mais comentados entre os famosos

Fernando Zor, da dupla Fernando e Sorocaba, indicou o empresário João Souza, para seus seguidores que desejam investir nos Estados Unidos

Em uma visita à cidade de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos, o cantor Fernando Zor, da dupla Fernando e Sorocaba, almoçou com João Souza no restaurante Eskina, que é apenas um dos negócios que o empresário brasileiro possui em solo americano.

Sempre muito atencioso, Souza, ajuda diariamente a todos que desejam iniciar no mundo dos investimentos



Durante uma conversa descontraída, o cantor abriu seus stories do instagram e fez uma indicação para seus seguidores que pretendem investir nos Estados Unidos. “Quero dar um toque pra vocês que querem investir aqui nos Estados Unidos, podem procurar o João. Esse cara aqui é diferenciado, um cara honesto, dos negócios, com certeza, você vai fazer o melhor negócio com ajuda dele”. Afirma o cantor, que ao final faz uma indicação do perfil do instagram do empresário.

O cantor Fernando Zor, da dupla Fernando e Sorocaba, almoçou com João Souza no restaurante Eskina, que é apenas um dos negócios que o empresário brasileiro possui em solo americano.



João Souza, é proprietário de mais de 10 companhias, algumas brasileiras e outras americanas. Com investimento em diversos setores, o empresário vem se destacando não só entre os famosos, como também entre seus seguidores das redes sociais. Sempre muito atencioso, Souza, ajuda diariamente a todos que desejam iniciar no mundo dos investimentos.



“A principal virtude de quem quer vencer é se adequar às mudanças”. Diz João Souza