Conheça Fernando, o competidor multitarefas que trará pratos de confeitaria para o MasterChef Brasil 2022

De streamer de videogame a tarólogo, o participante da nona edição sabe bem como lidar com as surpresas que a disputa pode trazer

Fernando Ferreira, 36 anos, é um dos competidores do MasterChef Brasil 2022 mais versátil desta edição. Natural de São Paulo/SP, o aspirante a cozinheiro profissional tem múltiplas profissões – e quer agregar mais uma.

Com personalidade irreverente e cabelos coloridos, Fernando adora se expressar, seja com a sua aparência, roupas, criações ou a culinária.

O competidor é artesão, vendedor de produtos eróticos, tarólogo, streamer de videogame e, agora, quer ser reconhecido pelo seu talento na cozinha.

“Eu gosto muito de jogar videogame, já fui campeão de Pokémon e jogo muitas coisas, e gosto de fazer stream de games”, conta.

Segundo o cozinheiro amador, sua arma no programa será a confeitaria, que é o terror dos outros competidores. Além disso, Ferreira garante que enquanto ficar na competição, irá mudar a cor de seus cabelos todos os dias e ganhar força a cada batalha para levar o título para casa.

A nona edição do MasterChef Brasil terá 17 episódios, gravados em uma nova locação, nos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo (SP), um espaço amplo e histórico, e vai entregar R$300 mil ao melhor cozinheiro amador entre os 16 competidores, assim como o tão desejado troféu e premiações oferecidas pelos patrocinadores.

Estão confirmadas as provas já consagradas pelo público, como o “Leilão MasterChef” e o “Desafio do Muro”.

Este ano, a cozinha mais famosa do país também receberá muitos chefs nacionais e internacionais, convidados para trazer suas criações, dividir conhecimentos e instigar os cozinheiros com pratos originais e provocativos.

Além de passar na emissora Band, às terças-feiras, a partir das 22h30, o programa ganha exibição no canal Discovery Home & Health e no discovery+, a partir do dia 20, sempre às sextas-feiras, a partir das 19h25.