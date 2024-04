Conheça cinco spas para relaxar na Ilha da Madeira em Portugal

Já imaginou visitar Portugal e relaxar em locais paradisíacos? Se sim, a Ilha da Madeira oferece excelentes opções com spas incríveis, dignos de serem colocados em qualquer programação de viagem pela região, conhecida também por ser a terra de Cristiano Ronaldo.

Laurea SPA



Conheça os principais spas da Ilha da Madeira:

Magic SPA Thalasso Sea SPA SPA do The Vine Hotel SPA do Reid’s Palace, A Belmond Madeira



Laurea SPA

Localizado no hotel Savoy Palace, o Laurea SPA é o mais conhecido e luxuoso da Ilha da Madeira. Inspirado na Floresta Laurissilva, o spa oferece diversas técnicas de rejuvenescimento e relaxamento, com procedimentos a partir de 50 minutos. O espaço conta com 11 salas de tratamento, sauna, jacuzzi, fonte de gelo, duchas sensoriais, piscina interior aquecida e muito mais.

Mais informações: aqui



Magic SPA

O Magic SPA está localizado dentro do Hotel Pestana Village, no Funchal, capital da Madeira. O hotel conta com um incrível health club que possui sauna, jacuzzi e diversos tipos de massagens, além de um maravilhoso banho turco, um ritual terapêutico que tem o poder de prolongar o relaxamento no corpo.

Mais informações: aqui



Thalasso Sea SPA

Outra excelente opção para aliviar o cansaço da viagem é o Thalasso Sea SPA, localizado no VidaMar Hotels e Resorts, no Funchal. Este spa usa e abusa da talassoterapia, técnica que aproveita a água do mar em seus tratamentos por suas propriedades calmantes. Tratamentos de combate à celulite, busca da tonificação muscular e rejuvenescimento estão entre suas ofertas, além de uma incrível massagem com vista para o mar.

Mais informações: aqui



SPA do The Vine Hotel

Prepare-se para ser transportado a um lugar de silêncio e contemplação. O spa do The Vine Hotel proporciona um verdadeiro ambiente de paz interior, por meios de rituais para o corpo e rosto, além de massagens relaxantes feitas com o icônico vinho Madeira.

Mais informações: aqui



SPA do Reid’s Palace, A Belmond Madeira

O primeiro hotel da Ilha, o Reid’s Palace, A Belmond Madeira, conta com um spa dos deuses. Por lá é possível desfrutar de massagens de aromaterapia com aroma de limão e outros ou se desintoxicar com uma máscara facial de lama. As salas de tratamento oferecem terraços privados com vista para o mar, tornando a experiência ainda mais única. Todos os tratamentos oferecidos no spa contam com produtos de classe mundial da Natura Bissé, com criações exclusivas para o spa do hotel.

Mais informações: aqui



Sobre a Ilha da Madeira

Considerado o melhor destino insular do mundo, a Madeira é um pequeno paraíso português situado em meio à imensidão do Oceano Atlântico. De origem vulcânica, sua localização privilegiada proporciona clima ameno e mar com temperatura agradável o ano inteiro, além de impressionantes cenários de montanhas, vales e penhascos, todos cobertos pela exuberante vegetação Laurissilva, nomeada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. O arquipélago é formado por um conjunto de ilhas, sendo Madeira e Porto Santo as principais e únicas habitadas. Há excelentes opções em balneários, monumentos históricos e ótimos hotéis e restaurantes, onde se pode provar a deliciosa gastronomia e os premiados vinhos madeirenses.